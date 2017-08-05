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Специалисты «Псковэнерго» продолжают ремонтные работы по индивидуальным заявкам жителей Себежского и других районов

05.08.2017 18:14 ПЛН, Псков

Специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» в выходные дни продолжают выполнять ремонтные работы в сетях 0,4 кВ по индивидуальным заявкам жителей Себежского и других районов Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе «Псковэнерго», всего в планах ремонтных бригад по состоянию на 17 часов 05 августа в 32 населенных пунктах, где отмечены частичные перебои с подачей энергии.

Напомним, что работники филиала МРСК Северо-Запада «Псковэнерго» 3 августа подали напряжение на все линии электропередачи классом напряжения 6 киловольт и выше, работа которых была нарушена во время прохождения по югу Псковской области атмосферного фронта со шквалистым ветром. В распределительных сетях 0,4 кВ ремонтные работы продолжаются по мере поступления заявок от населения.

«Псковэнерго» обращает внимание жителей, что во время проведения ремонтных работ возможны кратковременные перерывы подачи электроэнергии и напоминает о необходимости строгого соблюдения правил поведения вблизи электроустановок и линий электропередачи: запрещается приближаться к оборванным проводам ближе 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.

По вопросам подачи электроэнергии можно обращаться на единый телефон горячей линии МРСК Северо-Запада: 8-800-333-02-52.

Источник: Псковская Лента Новостей



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