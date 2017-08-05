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Корреспондент ПЛН стал победителем фестиваля любительского кино

06.08.2017 09:38 ПЛН, Псков

Корреспондент Псковской Ленты Новостей, автор программы «ОГО!» Андрей Буянов завоевал главный приз фестиваля любительского кино в Тульской области.

По сообщению пресс-службы министерства культуры этого региона, в конкурсе участвовали порядка 50 авторов со всей страны – они представили 86 работ.

Высокой оценки жюри удостоилась лента Андрея Буянова «Камиль», представленная в номинации «Документальные фильмы».

В качестве поощрения автор картины получил возможность побывать на съемочной площадке кинокомпании «КАРО Продакшн» в Санкт-Петербурге, где проходят съемки фильма «Первые».  

Источник: Псковская Лента Новостей



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