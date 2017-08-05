До 23 градусов тепла и кратковременные дожди прогнозируют в Псковской области в понедельник

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Политика
Мы не должны делить людей на жителей города и жителей военгородка - депутат Александр Козловский о просьбе главы Пскова к президенту2
Владимир Путин поддержал просьбу Ивана Цецерского ускорить передачу муниципалитетам земли военных городков 54
ДТП
Женщина за рулем ВАЗа не справилась с управлением и съехала в кювет на трассе в Новосокольническом районе
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Дмитрий Месхиев о непродлении контракта с Александром Кладько, переезде театра кукол и фестивале «Заповедник». ВИДЕО25
Дмитрий Месхиев ведет переговоры с банками по поводу финансирования реконструкции кинотеатра «Октябрь»25