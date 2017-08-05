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До 23 градусов тепла и кратковременные дожди прогнозируют в Псковской области в понедельник

06.08.2017 10:56 ПЛН, Псков

Переменная облачность, местами кратковременные дожди ожидаются на территории Псковской области в понедельник, 7 августа.

Как сообщает Главное управление МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура по области: ночью +9…+14 гр. С, днем +18…+23 гр. С.

Ветер юго-западных и западных направлений 7-12 м/сек.

Атмосферное давление низкое.

Источник: Псковская Лента Новостей



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