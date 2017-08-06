Путин: железнодорожная отрасль добилась выдающихся успехов

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с Днем железнодорожника. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что для отечественного железнодорожного комплекса нынешний год является юбилейным.

«Ровно 180 лет назад в России была запущена первая линия железных дорог. За прошедшее время отрасль добилась поистине выдающихся успехов, сыграла важную роль в экономическом развитии страны, налаживании прочных связей между регионами», — подчеркнул Путин.

По его словам, благодаря ответственному, напряженному труду многих поколений инженеров, специалистов, рабочих были сооружены десятки тысяч километров путей, построены железнодорожные станции, вокзалы и другие объекты транспортной инфраструктуры.

Президент добавил, что заложен мощный технический, технологический и кадровый потенциал. Он отметил, что отрадно, что железнодорожники продолжают замечательные традиции своих предшественников, а также уделяют неустанное внимание качественной модернизации коммуникаций и подвижного состава и повышению уровня безопасности и надежности перевозок.

«Особо отмечу значимый вклад железнодорожников в запуск Московского центрального кольца, в подготовку и проведение крупнейших спортивных мероприятий — Кубка конфедераций и Чемпионата мира по футболу», — заявил президент.

Он выразил уверенность в том, что столь же эффективно будут воплощены в жизнь и другие масштабные программы, передает «Газета.Ру».

Источник: Псковская Лента Новостей