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Росгвардия напоминает псковичам правила поведения в случае обнаружения боеприпасов времен войны

06.08.2017 12:09 ПЛН, Псков

Отдел Росгвардии по Псковской области напоминает о порядке действий в случае обнаружения боеприпасов времен Великой Отечественной войны. 

«Различные взрывоопасные предметы могут быть обнаружены там, где когда-то проходили боевые действия — в полях, в лесах и парках, в реках, озерах и других водоемах, в огородах, домах и подвалах, а также в грунте, привезенном для проведения земляных и строительных работ.

При обнаружении боеприпаса или внешне похожего на него предмета, необходимо: 

- при производстве земляных или других работ – остановить работу; 

- отойти на безопасное расстояние (не менее 100 метров); 

- немедленно сообщить о находке по телефону «112» или «02», как можно точнее указав местонахождение боеприпаса; 

- для обозначения места обнаружения опасного предмета, установить предупредительные знаки или использовать любые подручные материалы — жерди, колья, верёвки, куски материи, камни, грунт и т.п.;

Категорически запрещается: 

- прикасаться, поднимать, переносить или перекатывать боеприпас с места на место; 

- закапывать боеприпас в землю или бросать в водоем; 

- пытаться разобрать или распилить боеприпас; 

- бросать в костер или разводить огонь вблизи него.

Также, в связи с наступлением школьных летних каникул, родители должны разъяснить детям правила безопасного поведения при обнаружении опасных предметов. Следует объяснить детям, что найдя боеприпас, категорически запрещается его трогать, поднимать и уносить с собой, но нужно сразу же сообщить своим родителям, чтобы те вызвали на место специалистов-взрывотехников», - говорится в сообщении Росгвардии.

Источник: Псковская Лента Новостей



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