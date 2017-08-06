Экс-участник группы «Руки вверх» Алексей Потехин выступит сегодня на праздновании 90-летия Дновского района

Прздничные мероприятия, посвященные 90-летию Дновского района, проходят в воскресенье, 6 августа, в центре этого муниципального образования.

Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, уже состоялись спортивные соревнования, проходят выставки и игровые программы для детей.

В 17.00 начнется церемония награждения «Вы наша гордость, земляки». После чего состоятся концерты с участием самодеятельных коллективов и артистов Дновского района, а также ВИА «Ретро-сборная СССР», групп KRASKI, 3XL PRO, «Поднимаем руки вверх» и Алексея Потехина.

Завершится праздник огненным шоу от театра огня и света «Без границ» и фейерверком.

Источник: Псковская Лента Новостей