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Экс-участник группы «Руки вверх» Алексей Потехин выступит сегодня на праздновании 90-летия Дновского района

06.08.2017 15:18 ПЛН, Псков

Прздничные мероприятия, посвященные 90-летию Дновского района, проходят в воскресенье, 6 августа, в центре этого муниципального образования.

Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, уже состоялись спортивные соревнования, проходят выставки и игровые программы для детей.

В 17.00 начнется церемония награждения «Вы наша гордость, земляки». После чего состоятся концерты с участием самодеятельных коллективов и артистов Дновского района, а также ВИА «Ретро-сборная СССР», групп KRASKI, 3XL PRO, «Поднимаем руки вверх» и Алексея Потехина.

Завершится праздник огненным шоу от театра огня и света «Без границ» и фейерверком.

Источник: Псковская Лента Новостей



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