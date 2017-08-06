Обзор техносферы: плюс цифровизация всей страны

Начать наш обзор, против обыкновения, хотелось бы не с космических достижений, а с вещей куда более близких почти каждому жителю страны. А именно – стартовавшей цифровизации экономики и того, чем это «грозит» рядовому пользователю.

Новая нефть

Курс «на цифру» был провозглашен Владимиром Путиным на Петербургском экономическом форуме в июне, а уже в конце июля была подписана правительственная программа «Цифровая экономика». Срок действия указан до 2024 года. Среди показателей, которые к этому времени нужно будет достигнуть, указано, что 97% домашних хозяйств в РФ должны иметь широкополосный доступ к интернету (100 Мбит/с), во всех городах-миллионниках должно быть обеспечено устойчивое покрытие сети 5G и выше, а доля внутреннего сетевого трафика российского сегмента интернета, маршрутизируемая через иностранные серверы, должна сократиться до 5%. Также власть обещает создать 10 предприятий в сфере высоких технологий, добиться того, чтобы вузы обучали более 120 тысяч специалистов в сфере IT в год, а доля населения, «обладающего цифровыми навыками», достигла 40%.

Зачем нам столько программистов и сисадминов? У правительства и на это есть ответ. Доля иностранного софта и оборудования, закупаемого российскими госорганами, должна снизиться до 10 и 50% соответственно. При этом Россия должна занять 10% международного рынка обработки и хранения данных. То есть, в идеале, помимо сырья и оружия страна должна начать поставлять за рубеж и для собственного употребления компьютерные программы. Идея, в общем, красивая. Производство софта по издержкам не сравнимо с добычей нефти или сборкой ракет – расходы только на офис да зарплату. Другое дело, что ниша давно уже плотно занята китайцами и индийцами, которые вряд ли запросто ее уступят. Да и сами программисты народ капризный, мобильный - и за копейки работать не готовый. Впрочем, радует уже то, что власти решили, наконец, чем-то занять народ, придумав гражданам полезное применение, а не просто борются с самозанятостью путем новых налогов.

Магия белого списка

В продолжение темы. Среди прописанных в новой доктрине направлений особый упор сделан на компьютерную безопасность. В частности, сообщается, что к 2020 году в России должна появиться Национальная система фильтрации интернет-трафика (НаСФИТ). Она должна будет защитить детей от негативного и опасного контента. Просматриваются разные варианты реализации. Согласно одному из них, по умолчанию будет введена фильтрация для всех пользователей Рунета. Граждане смогут посещать сайты из «белого списка», а чтобы получить доступ к нефильтрованному контенту, нужно будет написать заявление интернет-провайдеру.

Идея витала в воздухе уже давно. Примерно год назад о похожем механизме говорила сенатор Елена Мизулина, а в начале июня 2017 Роскомнадзор опубликовал «белый список» из 2000 сайтов, которые можно не блокировать. Из псковских региональных сайтов в него вошли следующие: pravo.pskov.ru, justice.pskov.ru, cx.pskov.ru, social.pskov.ru, smk.pskov.ru, edu.pskov.ru, finance.pskov.ru, priroda.pskov.ru, jkh.pskov.ru, zdrav.pskov.ru, gkk.pskov.ru, sport.pskov.ru, gz.pskov.ru, gki.pskov.ru. Новостные сайты и даже портал turchak.ru специалисты ведомства то ли пока не изучили, то ли не сочли достаточно благонадежными.

Скайнет для трамвая

Между тем кое-где по стране уже начали презентовать высокотехнологические новинки, полностью вписывающиеся в новую концепцию. В НПО имени Семиханова презентовали ни много, ни мало, как систему искусственного интеллекта для общественного транспорта. Организация входит в структуру «Роскосмоса» и находится в Екатеринбурге.

«Наши специалисты разработали искусственный интеллект для транспорта, чтобы максимально исключить человека от принятия решения. Данную систему установим на четырех трамваях в Магнитогорске для апробации. Искусственный интеллект сможет проводить дистанционную диагностику неисправностей на городском транспорте», – сказал гендиректор предприятия Андрей Мисюра во время презентации.

Система фиксирует все отклонения технических параметров при помощи различных датчиков и предупреждает о будущей поломке. Это поможет оптимизировать ремонтные траты и более эффективно использовать оборудование. Предприятие будет производить преобразовательную аппаратуру, пульты, системы микроклимата и искусственного интеллекта, а корпуса, кабины, датчики, корпуса и железнодорожные тележки будут делать на Усть-Катавском заводе.

В Пскове, напомним, тоже полным ходом идет интеграция различных IT-новинок в сеть общественного транспорта. Что не мешает скептикам напоминать, что если автобусов будет меньше, чем нужно, то никакой искусственный интеллект дело не поправит.

Гражданский гиперзвук

Впрочем, если перспективы страны в IT-сфере пока находятся в области «громадья планов», то авиастроение медленно, но верно идет на подъем. Вслед за Сухим-Суперджетом поднялись на крыло пассажирский лайнер МС-21-300 и «винтокрыл» Ка-62. Главным событие лета в отрасли стал международный авиакосмический салон в Жуковском МАКС-2017.

В основном, конечно, на авиасалоне пугали натовских асов пилотажной техникой на Су-35 и заключали оборонные контракты. Но были и любопытные новинки гражданского самолетостроения. Например, была представлена модель сверхзвукового пассажирского самолета. Это совместный проект России, Австралии и Евросоюза. Как обещают конструкторы, он сможет развивать скорость в семь раз быстрее скорости звука (8,6 тысяч км/ч). Сроки реализации называют разные. Предположительно, регулярная эксплуатация гражданского «гиперзвука» начнётся в 2020-х годах.

Напомним, что за всю мировую историю в коммерческой эксплуатации было два аналогичных проекта – англо-французский «Конкорд» и советский Ту-144. На тот момент обе машины слишком опережали своё время, оказались дороги и небезопасны для пассажиров.

Властелины энергокольца

А пока одни летают, а другие программируют, интересные процессы происходят в энергетике, буквально у нас под боком. Наши европейские соседи заявили о планах по выходе из так называемого энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва). Дата перехода с «тоталитарного» электричества на «демократическое» намечена на 2025 год.

Срок большой, что связано с технологическими проблемами. Кабели из Эстонии в Финляндию и из Литвы в Швецию по морю уже проложены. Есть сухопутное соединение энергосистем Литвы и Польши. Однако необходимо еще решить нетривиальную задачу синхронизации энергосистем Прибалтийских стран и Евросоюза. Прибалтика будет использована как территория, на которой будут синхронизированы две энергосистемы Евросоюза: западная синхронная зона (USTE), которая охватывает большую часть стран ЕС, и северная синхронная зона (NORDEL), в которую входят Швеция, Норвегия, Дания, Финляндия и Исландия

По мнению российских экспертов, такое решение продиктовано скорее политическими, чем экономическими соображениями и после всех перестановок платить за свет жители прибалтийских стран станут больше. Впрочем, это уже их проблемы, а у России появятся свои – а именно, обеспечение энергетической независимости Калининградской области, которая получает 40% электроэнергии за счет транзита через Литву.

Чтобы застраховаться от неприятных сюрпризов, уже кое-что делается. В регионе будут построены 4 новые электростанции (3 газовая и 1 угольная), суммарной мощностью 1 ГВт. Они войдут в строй к 2018 году, что формально приурочено к чемпионату по футболу, матчи которого, в том числе, будут проводиться и в Калининграде. Ну, а чтобы у наших добрых соседей не возникло соблазна ещё и перекрыть газовую трубу, под Санкт-Петербургом строят завод по сжижению природного газа. Работы много. Раздел общих технологических цепочек СССР был и остаётся крайне дорогим удовольствием для всех участвующих сторон.

Аллея подводных «Ясеней»

То и дело приходят новости о начинаниях и планах военного кораблестроения. Напомним, что в конце июня президент подписал Концепцию военно-морской деятельности России до 2030 года, в которой были поставлены амбициозные задачи. В том числе, не дать себя обогнать китайцам и не слишком отстать от американцев.

И вот уже в Североморске заложили на стапелях АПЛ «Ульяновск» проекта «Ясень». Это многоцелевая подлодка 4 поколения, предназначена для уничтожения субмарин и надводных кораблей неприятеля, нанесения ударов по военно-морским базам, портам, корабельным группировкам и другим целям. Кроме торпед оснащена крылатыми ракетами «Оникс» и «Калибр». Сейчас в состав ВМФ РФ входит только одна многоцелевая подлодка типа «Ясень» - «Северодвинск», переданная летом 2014 года. До 2020 их запланировано построить 7 единиц.

По стопам «Замволта»

Тем временем в Минобороне был согласован эскизный проект эскадренного миноносца «Лидер» Северного проектно-конструкторского бюро (город Санкт-Петербург). Техническое проектирование корабля нового поколения включено в госпрограмму вооружений на 2018-2025 годы. Начало строительства запланировано на 2025 год, резка металла для восьми эсминцев начнется в 2018 году. Корабль будет водоизмещением 15-18 тысяч тонн, его попробуют сделать малозаметным для радаров и оснастят ядерной энергетической установкой. Предположительно, он получит до четырех пусковых установок «Калибр» с ракетами «Калибр-НК» и «Оникс» (всего около 200 ракет различного назначения). Зенитное ракетное вооружение дальней зоны представит корабельный вариант комплекса С-500 «Прометей».

Его задачей станет борьба с наземными целями для поддержки десанта и с надводными силами противника, мощная противовоздушная и противолодочная оборона. По контурам видно, что корабль имеет много общего с американским эсминцем «Замволт», который наши военные эксперты хором критикуют чуть ли не с первых дней его появления. Видно, что критика - критикой, а на деле морское судостроение в обеих странах развивается, в общем, по сходным канонам.

Но есть и разница. В нашей военно-морской концепции эсминцы, крейсеры и уж тем более второй авианосец скорее исключение. Добиваться паритета на морях будут с помощью небольших корветов, фрегатов и ракетных катеров, которые сейчас закладывают в огромном количестве. Небольшие кораблики с «калибрами» и «цирконами» выглядят дёшево и сердито.

Электронный вахтер

А закончить, все-таки, хотелось бы не на воинственной ноте, а своеобразным технологическим курьезом. В городе Батайске Ростовской области в одной из новостроек установили робота-консьержа. В функции устройства входит идентификация всех лиц, входящих в подъезд, а также регистрация требований жильцов на решение коммунальных вопросов, например, жалоб на плохое качество обслуживания, замену лампочек, ремонт вышедших из строя коммуникаций. Автоматизированный консьерж также будет принимать пожелания жильцов относительно обслуживания дома и передавать их эксплуатирующей организации. Также можно будет вызвать экстренные службы и полицию в случае необходимости.

Судя по всему, речь идёт скорее о пиар-акции застройщика. Едва ли состоятельные жильцы, привыкшие жить в своём замкнутом от простолюдинов мире, всерьез согласятся заменить крепкого охранника на входе на электронную игрушку. Может, и нашим строителям пора брать на заметку?

Техносферу обозревал Илья Петров

Источник: Псковская Лента Новостей