К 2025 году планируют до 60% увеличить число россиян, ведущих здоровый образ жизни

Правительство России утвердило паспорт приоритетного проекта «Формирование здорового образа жизни», сообщает «Газета.ру» со ссылкой на сайт кабмина.

Ключевой целью проекта является увеличение доли граждан, приверженных здоровому образу жизни, до 50% к 2020 году и до 60 % к 2025 году.

Паспорт проекта утвержден по итогам заседания президиума совета при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам, прошедшего 26 июля 2017. Реализация проекта продлится до 2025 года включительно.

В рамках реализации проекта предполагается увеличить долю граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, до 38% в 2019 году и до 45% в 2025 году. Планируется также снизить распространенность потребления табака среди взрослого населения с 30,5% в 2017 году до 29,5% в 2019 году и 27% в 2025 году.

Также планируется снизить потребление алкоголя на душу населения с 10 литров в 2017 году до 9,3 литра в 2019 году и до 8 литров в 2025 году.

Источник: Псковская Лента Новостей