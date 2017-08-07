Сегодня: Понедельник, 07 Августа    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Руки вверх! Дмитрий Быстров о развитии малых городов, Непогода нынче в моде Квартиры от муниципального застройщика Виктор Степанов Только три дня Центр доктора Бубновского в Пскове предлагает массаж спины в подарок Квартиры по 1 млн рублей Аренда «Ростелеком» у вас дома «Жара в Scandinavia» Шансон Псковские автосервисы выбирают запчасти из Интернет-магазина «Глэдис» Лучшая интерьерная печать в Пскове
Людмила Гребнева покидает пост руководителя областного комитета по имущественным отношениям

Людмила Гребнева покидает пост руководителя областного комитета по имущественным отношениям

Людмила Гребнева покидает пост председателя государственного комитета Псковской области по имущественным отношениям. Как сообщила Псковской Ленте Новостей сама Людмила Гребнева, такое решение она приняла самостоятельно в...76



В учении в Псковской области примет участие «Ударный» полк ВС России

07.08.2017 10:49 ПЛН, Псков

Десантники 104 гвардейского отдельного десантно-штурмового полка Псковского соединения ВДВ, получившего почетное наименование «Ударный», примут участие во всех этапах учений в Псковской области, сообщает Минобороны РФ.

«Во всех этапах показного полкового тактического учения в полном составе будет задействован личный состав и вооружение 104 гвардейского отдельного десантно-штурмового полка Псковского соединения ВДВ (далее - полк), которому в этом году за высокие показатели в боевой подготовке и выучке личного состава приказом министра обороны РФ было присвоено почетное наименование "Ударный"», - говорится в сообщении.

По словам командира дивизии генерал-майора Алексея Наумца, это единственный полк в Вооруженных силах РФ, который по итогам проверки за зимний период обучения был удостоен почетного наименования «Ударный». «В нашей дивизии есть еще одно "ударное" подразделение. Это первый десантно-штурмовой батальон 234 десантно-штурмового полка, принимавший участие в международных учениях "Славянское братство" на территории Республики Беларусь в июне текущего года», - сказал он.

Наумец отметил, что в ходе учений данный батальон будет выступать на стороне условного противника, что значительно усложнит выполнение поставленных задач его оппонентам. Он уточнил, что в настоящее время подразделения полка совершают марши в заданные районы, где в кратчайшие сроки развернут мобильные командные пункты, оснащенные современными автоматизированными средствами управления и связи, после чего приступят к выполнению учебно-боевых задач.

Показное полковое тактическое учение будет проходить на территории Псковской области в соответствии с планом подготовки Воздушно-десантных войск на 2017 год.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 3 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Беспокоит ли вас продление Западом санкций против России?












Loading...


Голосование

Беспокоит ли вас продление Западом санкций против России?












Календарь

«« 2017 г.
«« август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31