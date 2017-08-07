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В Псковскую область не пустили лошадей из Латвии

07.08.2017 11:21 ПЛН, Псков

Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тверской и Псковской областям в  многостороннем автомобильном пункте пропуска Бурачки (МАПП Бурачки) приостановлено движение автотранспортного средства, перевозившего 2 пользовательных лошадей из Латвии (страна происхождения Великобритания, Германия) в Республику Казахстан.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, товар сопровождался ветеринарным сертификатом Латвии на экспортируемых из Европейского союза в Таможенный союз племенных, пользовательных и спортивных лошадей/животных семейства лошадиных (за исключением спортивных лошадей, временно ввозимых для участия в соревнованиях и временно ввозимых цирковых лошадей/животных семейства лошадиных) № LV 31602 DZ от 04.08.2017;- СМR № 0408-17 от 04.08.2017.
 
В связи с отсутствием разрешения Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на ввоз на таможенную территорию Евразийского экономического союза (в Республику Казахстан) пользовательных лошадей,  ввоз товара запрещен, оформлена декларация о возврате груза.

Источник: Псковская Лента Новостей



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