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Юный вокалист из Опочки победил в конкурсе «Поколения М» и поедет на мастер-класс к Полине Гагариной

07.08.2017 15:00 ПЛН, Псков

Объявлены итоги третьего сезона всероссийского творческо-благотворительного проекта «Поколение М». Победителем вокального конкурса стал восемнадцатилетний Кирилл Ефимов, уроженец города Опочки Псковской области. Его ожидает поездка в Москву на индивидуальный мастер-класс к Полине Гагариной, рассказали ЦДИ в пресс-службе МТС.  

Наставник проекта по направлению вокала Полина Гагарина лично выбрала работу Кирилла Ефимова среди сотен других музыкальных записей. Кирилл отправлял на конкурс две записи: кавер на песню «Apologize» группы OneRepublic и на песню «Танцы на стеклах» Максима Фадеева. Именно вторая композиция получила «лайк» от известной певицы.

«Мне очень нравится эта песня, у нее красивая мелодия и она близка мне по смыслу. Моей радости не было предела, когда я увидел, что у меня появился «лайк» от Полины Гагариной. Очень приятно, когда такие люди обращают на тебя внимание, а потом ещё и выбирают победителем из такого количества человек. Это даёт мне стимул идти вперёд», – прокомментировал Кирилл Ефимов.

Сейчас Кирилл учится в Петербурге на машиниста электропоезда, но мечтает о большой сцене. У Полины Гагариной он хочет узнать про свои перспективы в этой сфере. За плечами у Кирилла два года самостоятельного обучения вокалу, участие в местных конкурсах и выступления на городских праздниках Опочки.

«Петь начал спонтанно, когда решил поучаствовать в городском вокальном конкурсе. После этого меня стали приглашать на городские мероприятия, в том числе и День города», – рассказал Кирилл Ефимов.

В этом сезоне юные таланты отправили на конкурс свыше 30 тысяч авторских работ, среди которых было отобрано 53 победителя. Дети и подростки со всей страны соревновались в 12 направлениях, в том числе вокал, инструменталистика, хореография, фоторепортаж и постановочное фото, кинематограф, художественное творчество, дизайн одежды и актерское мастерство.

«Победа Кирилла в очередной раз демонстрирует, что у талантливых ребят, независимо от места проживания или социального статуса родителей, есть доступные инструменты для развития. Наблюдая за историями успеха участников проекта и непрерывно расширяющейся аудиторией, мы понимаем, что этот инструмент эффективно работает», – отметила лидер проекта МТС «Поколение М» Елена Новожилова.

Напомним, всероссийский благотворительный проект «Поколение М» объединяет в себе идею развития творческих способностей ребят по разным направлениям искусства и сбор средств на лечение тяжелобольных детей.

На виртуальных творческих площадках проекта –сайте pokolenie.mts.ru, в группе в «ВКонтакте» и на странице в Instagram –дети могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд. В творческую группу «Поколения М» входят признанные режиссеры Владимир Хотиненко и Владимир Грамматиков, аниматор Константин Бронзит, руководитель детского ансамбля «Непоседы» Елена Пиджоян, популярная певица и композитор Полина Гагарина, музыкант Диана Арбенина, модельер Вячеслав Зайцев и многие другие.

За выложенные работы, отданные голоса на портале, а также за «лайки» и «репосты» в социальных сетях пользователи получают баллы и таким образом пополняют общий благотворительный счет, который в режиме реального времени обновляется на главной странице сайта проекта. В конце года МТС переводит баллы в реальные деньги и направляет их на лечение детей. За три года в рамках «Поколения М» собрано более 15 миллионов рублей, которые направлены на операции 42 детям. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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