Очереди в поликлинике и отношение медперсонала волнуют пожилых великолучан

Традиционный открытый пленум великолукского совета ветеранов Великой Отечественной войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов прошел в ДМШ им. М. П. Мусоргского. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в его работе приняли участие глава города Николай Козловский, представители администрации, депутаты городской Думы, а также представители различных общественных организаций и иных структур.

Заседание было посвящено рассмотрению такого важного вопроса как совместная работа великолукского совета ветеранов и руководства города в социальном и экономическом развитии Великих Лук. Ведь жизненный опыт этих людей неоценим в принятии важных решений.

С докладом о позитивных изменениях и планах на будущее выступил глава города Николай Козловский. Он отметил, что за год в городе проделана немалая работа во всех сферах жизнедеятельности города. В первую очередь, удалось решить ряд вопросов, связанных с коммунальным хозяйством: были переселены свыше 2800 великолучан из старых аварийных домов в новые комфортабельные жилища. За прошедшие годы значительно улучшилась ситуация с дорогами. На сегодняшний день отремонтировано более 80% городских улиц. Особое внимание в докладе было уделено строительству путепровода, реконструкции драмтеатру, развитию великолукского образования и спортивным достижениям горожан.

«Конечно, планы большие на будущее. Сегодня мы должны в сфере ЖКХ продолжить расширять дороги, ремонтировать их. В коммунальной сфере планируется реконструкция и техническое переоснащение предприятия МУП "Тепловые сети", ведется большая работа по благоустройству наших дворовых территорий. Сегодня как глава города хочу выразить надежду, что совместными усилиями мы сделаем наш город еще более комфортным, еще более привлекательным для молодежи и еще более безопасным для жизни всех возрастов горожан», - отметил глава города.

Далее заседание проходило в формате вопрос-ответ. Больше всего горожан почетного возраста волнует медицина. Ветераны поднимали актуальные темы, касающиеся медицинского страхования, очередей в поликлинике, хамства медсестер, нехватки медицинского персонала.

Николай Козловский призвал к ответу главврача городской больницы Игоря Залепу. Главный медик не стал отрицать то, что в ведомстве существуют проблемы, а также заверил, что все озвученные вопросы будут рассмотрены и решены в обязательном порядке.

Источник: Псковская Лента Новостей