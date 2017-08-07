Служебная собака специалиста-кинолога ИК-5 стала призером международной выставки «Псковский сувенир 2017»

На прошедшей в минувшие выходные в г. Пскове Международной выставке собак всех пород «Псковский сувенир 2017», служебная собака по кличке Урза специалиста-кинолога ИК-5 УФСИН России по Псковской области Инны Фадеенковой показала отличные результаты, завоевав пять титулов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, мероприятие, организованное псковским городским клубом собаководства «Фауна», прошло на стадионе «Электрон» и собрало более 800 участников. Все собаки экспонировались по группам и породам. Оценка животных проходила относительно приближенности к стандартам породы – по размеру, пропорциям, типу, пигменту шерсти, поведению, общей форме. В состав судейской коллегии вошли зарубежные эксперты из Литвы, Сербии, Болгарии, Словении, Италии, Англии, которые наблюдали за четвероногими питомцами не только на ринге, но и за его пределами.

Бельгийская овчарка по кличке Урза специалиста-кинолога ИК-5 УФСИН России по Псковской области Инны Фадеенковой по итогам выставки показала отличные результаты, завоевав титулы CW (победитель класса), CAC (кандидат в Чемпионы России), CACIB (кандидат в Международные чемпионы), BOB (лучший представитель породы), ЧРКФ (Чемпион России Кинологической Федерации). Прошедшая выставка уже не первая в этом году, где Урзе удалось добиться успехов. На состоявшейся в мае 2017 года Всероссийской выставке собак всех пород (ранг ЧРКФ) «Псковские встречи» она завоевала титул РКФ.

Как отметил начальник кинологической службы УФСИН России по Псковской области Александр Филиппов, служебная собака Урза является постоянным участником не только международных, всероссийских, но и ведомственных соревнований. В составе команды УФСИН России по Псковской области она будет принимать участие в Чемпионате ФСИН России по многоборью специалистов-кинологов со служебными собаками, который пройдет с 4 по 8 сентября в г. Уфе.

Источник: Псковская Лента Новостей