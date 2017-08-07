Сегодня: Понедельник, 07 Августа    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Руки вверх! Квартиры по 1 млн рублей Непогода нынче в моде «Жара в Scandinavia» «Ростелеком» у вас дома Шансон Здоровье в движении! Квартиры от муниципального застройщика Аренда Лучшая интерьерная печать в Пскове Псковские автосервисы выбирают запчасти из Интернет-магазина «Глэдис» «Лошадиное дело». Без масок и хлыстов
Николай Козловский: Удалось сделать многое, но реализация проектов продолжается

Николай Козловский: Удалось сделать многое, но реализация проектов продолжается

Успешная реализация программы расселения из ветхого и аварийного жилья, строительство путепровода, нового спорткомплекса-«двойки» и велоцентра, реконструкция драматического театра, капитальный ремонт школы № 13 и начало строительства...2



Служебная собака специалиста-кинолога ИК-5 стала призером международной выставки «Псковский сувенир 2017»

07.08.2017 15:15 ПЛН, Псков

На прошедшей в минувшие выходные в г. Пскове Международной выставке собак всех пород «Псковский сувенир 2017», служебная собака по кличке Урза специалиста-кинолога ИК-5 УФСИН России по Псковской области Инны Фадеенковой показала отличные результаты, завоевав пять титулов. 
 
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, мероприятие, организованное псковским городским клубом собаководства «Фауна», прошло на стадионе «Электрон» и собрало более 800 участников. Все собаки экспонировались по группам и породам. Оценка животных проходила относительно приближенности к стандартам породы – по размеру, пропорциям, типу, пигменту шерсти, поведению, общей форме. В состав судейской коллегии вошли зарубежные эксперты из Литвы, Сербии, Болгарии, Словении, Италии, Англии, которые наблюдали за четвероногими питомцами не только на ринге, но и за его пределами.
 
Бельгийская овчарка по кличке Урза специалиста-кинолога ИК-5 УФСИН России по Псковской области Инны Фадеенковой по итогам выставки показала отличные результаты, завоевав титулы CW (победитель класса), CAC (кандидат в Чемпионы России), CACIB (кандидат в Международные чемпионы), BOB (лучший представитель породы), ЧРКФ (Чемпион России Кинологической Федерации). Прошедшая выставка уже не первая в этом году, где Урзе удалось добиться успехов. На состоявшейся в мае 2017 года Всероссийской выставке собак всех пород (ранг ЧРКФ) «Псковские встречи» она завоевала титул РКФ.
 
Как отметил начальник кинологической службы УФСИН России по Псковской области Александр Филиппов, служебная собака Урза является постоянным участником не только международных, всероссийских, но и ведомственных соревнований. В составе команды УФСИН России по Псковской области она будет принимать участие в Чемпионате ФСИН России по многоборью специалистов-кинологов со служебными собаками, который пройдет с 4 по 8 сентября в г. Уфе.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Беспокоит ли вас продление Западом санкций против России?












Loading...


Голосование

Беспокоит ли вас продление Западом санкций против России?












Календарь

«« 2017 г.
«« август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31