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Псковские «лошадницы» снова подрались и написали заявления в полицию

07.08.2017 15:23 ПЛН, Псков

В Пскове 5 августа произошла очередная драка между «лошадницами», осуществляющими услуги по катанию в Детском парке. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД по Псковской области, в полицию поступили заявления об избиении от двух участниц драки.

Конфликт произошел около 13 часов на улице 128-й Стрелковой дивизии. Девушки дрались руками и хлыстами. После они написали заявления друг на друга в полицию.

Полиция проводит проверку по данным заявлениям. Будет проведено судебно-медицинское исследование. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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