Псковские «лошадницы» снова подрались и написали заявления в полицию

В Пскове 5 августа произошла очередная драка между «лошадницами», осуществляющими услуги по катанию в Детском парке. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД по Псковской области, в полицию поступили заявления об избиении от двух участниц драки.

Конфликт произошел около 13 часов на улице 128-й Стрелковой дивизии. Девушки дрались руками и хлыстами. После они написали заявления друг на друга в полицию.

Полиция проводит проверку по данным заявлениям. Будет проведено судебно-медицинское исследование.

Источник: Псковская Лента Новостей