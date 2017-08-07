Прокуратура требует оборудовать порховские гостиницы средствами тревожной сигнализации

Прокуратура Порховского района провела проверку соблюдения законодательства о противодействии терроризму в части выполнения требований к обеспечению антитеррористической защищенности гостиниц и иных средств размещения людей, включая вопросы их инженерно-технической укрепленности, категорирования, разработки паспорта безопасности.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, в ходе надзорных мероприятий установлено, что помещения ряда гостиниц, расположенных на территории г. Порхова, не оборудованы средствами тревожной сигнализации (кнопкой экстренного вызова наряда полиции).

В этой связи прокуратурой района руководителям гостиничного бизнеса г. Порхова объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона.

Источник: Псковская Лента Новостей