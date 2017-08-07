Сегодня: Понедельник, 07 Августа    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Квартиры по 1 млн рублей Здоровье в движении! Непогода нынче в моде Квартиры от муниципального застройщика Шансон «Жара в Scandinavia» Руки вверх! Аренда «Ростелеком» у вас дома Лучшая интерьерная печать в Пскове «Лошадиное дело». Без масок и хлыстов Псковские автосервисы выбирают запчасти из Интернет-магазина «Глэдис»
Николай Козловский: Удалось сделать многое, но реализация проектов продолжается

Николай Козловский: Удалось сделать многое, но реализация проектов продолжается

Успешная реализация программы расселения из ветхого и аварийного жилья, строительство путепровода, нового спорткомплекса-«двойки» и велоцентра, реконструкция драматического театра, капитальный ремонт школы № 13 и начало строительства...2



Прокуратура требует оборудовать порховские гостиницы средствами тревожной сигнализации

07.08.2017 15:50 ПЛН, Псков

Прокуратура Порховского района провела проверку соблюдения законодательства о противодействии терроризму в части выполнения требований к обеспечению антитеррористической защищенности гостиниц и иных средств размещения людей, включая вопросы их инженерно-технической укрепленности, категорирования, разработки паспорта безопасности.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, в ходе надзорных мероприятий установлено, что помещения ряда гостиниц, расположенных на территории г. Порхова, не оборудованы  средствами тревожной сигнализации (кнопкой экстренного вызова наряда полиции).

В этой связи прокуратурой района руководителям гостиничного бизнеса  г. Порхова объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Беспокоит ли вас продление Западом санкций против России?












Loading...


Голосование

Беспокоит ли вас продление Западом санкций против России?












Календарь

«« 2017 г.
«« август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31