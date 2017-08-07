Еще несколько новосокольнических семей получили сертификаты на материнский капитал

В Новосокольниках стало доброй традицией в День рождения города поздравлять с рождением и самых маленьких его жителей, которые с появлением на свет дали возможность своим семьям получить ощутимую поддержку от государства в виде сертификата на материнский (семейный) капитал.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОПФР по Псковской области, в этом году город поздравлял молодые семьи коренных новосокольничан Виктории и Евгения Бойцовых, Юлии и Андрея Клевцовых. Вместе с родителями героями чествования стали и дети Кирилл (5лет) и Вероника (3 месяца) Бойцовы, Семен (4,5 года) и Полина (3 месяца) Клевцовы. Это и понятно – в том, что мамы и папы стали «капиталистами» есть и их заслуга.

Важный государственный документ молодым мамам вручила начальник районного Управления Пенсионного фонда Татьяна Шабанова.

«Если в городе рождается много деток - у этого города есть будущее! С 1 января 2007 года в России действует государственная программа по поддержке семей с детьми за счет средств материнского капитала, – сказала Татьяна Шабанова. За эти годы увеличивалась сумма капитала (с 250 тысяч рублей до 453 тысяч), расширились возможности использования его средств, но неизменным осталось одно – материнский капитал является ощутимой поддержкой для многих российских семей. В нашем городе почти 730 молодых семей уже получили сертификаты на МСК».

Татьяна Шабанова вручила подарки Кириллу и Семену, которые теперь получили статус не только старших братьев, но и главных маминых помощников. «Желаем молодым семьям веры, надежды и любви, благополучия,

чтобы дети росли здоровыми и радовали своих самых близких людей, а это торжественное событие пусть оставит самые теплые воспоминания», - заключила она.

На сегодняшний день в Новосокольническом районе 727 семей получили сертификат на материнский капитал. Благодаря средствам МСК 440 новосокольнических молодых семей улучшили свои жилищные условия, из них 196 семей частично или полностью погасили материнским капиталом жилищные кредиты. Еще 244 семьи улучшили жилищные условия без привлечения кредитных средств. Также уже 30 владельцев сертификатов МСК оценили возможность оплаты средствами материнского капитала образования детей.

Для вступления в программу материнского капитала еще есть время - для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы второй (либо последующий) ребенок родился или был усыновлен по 31 декабря 2018 года. При этом, как и раньше, само получение сертификата и распоряжение денежными средствами временем не ограничены.

Источник: Псковская Лента Новостей