Юные поисковики приступили к раскопкам на месте ожесточенных боев в годы Великой Отечественной в Невельском районе

Юбилейная международная молодежная «Вахта-памяти-2017» начала свою работу в Невельском районе Псковской области. В десятый раз юные поисковики ищут останки солдат, погибших на территории региона в годы Великой Отечественной войны, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

В летней поисковой операции принимают участие поисковики из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Челябинска, Псковской и Ленинградской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Коми, Башкортостана, Казахстана и Латвии - всего около 200 человек, более трети из них - дети и подростки.

«Детей и подростков почти в три раза больше, чем в прошлом году. Многим желающим мы даже были вынуждены отказать. Начинаем принимать с 10 лет, но вместе с родителями приезжают и пятилетние. Заметно, что для подрастающего поколения участие в „Вахте памяти“ имеет важное значение. Здесь они становятся совершенно другими: по-настоящему понимают, что такое патриотизм. Отныне, я уверен, они не разрушат памятники и другого остановят», - сказал командир поискового отряда Невельского района «Гвоздика» Иван Михайлов.

Палаточный лагерь поисковиков находится в лесу возле урочища Дербиха Усть-Долысской волости. Рядом с этим местом в конце 1943 - начале 1944 годов несколько месяцев шли ожесточенные бои. В них принимали участие красноармейцы разных дивизий, в том числе и 28-ой стрелковой Невельской Краснознаменной. В прошлом году здесь были подняты останки 152 бойцов, но поисковая разведка показала место гибели еще порядка 200 советских воинов. Поиск планируется вести в районе деревень Ласино, Чернецово, Залавочье, Замошица Канашовская и других. Все поднятые из земли останки будут торжественно перезахоронены на братских могилах. Также поисковики будут пытаться установить имена и звания погибших красноармейцев.

В подъеме останков участвуют ребята только с 14 лет, уточнил командир поискового отряда. Младшая группа проходит подготовку к ответственному делу. Они ходят в разведку и на местности изучают блиндажи, траншеи, землянки, учатся грамотно работать со штыком, осваивают правила археологического подъема, а также узнают подробности богатой истории Псковского края.

Кроме того, в программе мероприятий «Вахты памяти-2017» экскурсии в пейзажный музей «Окоем» (дер. Чернецово), поездки к местам сожженных деревень, а также спортивные мероприятия (футбол, волейбол, стрельба из пневматического оружия), конкурсы, песни у костра и многое другое.

Окончание поисковой экспедиции состоится 18 августа.

Организатор «Вахты памяти-2017» - поисковый отряд Невельского района «Гвоздика» и областная военно-патриотическая общественная организация «След Пантеры».

Источник: Псковская Лента Новостей