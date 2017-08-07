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Безработный пскович фиктивно зарегистрировал у себя в квартире шестерых иностранцев

07.08.2017 16:53 ПЛН, Псков

Сотрудниками отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Пскову в ходе проведения на территории города оперативно-профилактических мероприятий выявлен факт фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан. Об этом Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 
 
По имеющейся информации, 34-летний безработный житель областного центра за денежное вознаграждение зарегистрировал у себя в квартире шесть граждан одной из стран СНГ, которые фактически по данному адресу не проживали.
 
В настоящее время по данному факту проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации» УК РФ. Максимальный размер наказания, установленный санкцией данной правовой нормы, составляет 3 года лишения свободы.

Источник: Псковская Лента Новостей



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