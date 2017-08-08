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Названы лучшие районные прокуратуры Псковской области по итогам полугодия

08.08.2017 11:01 ПЛН, Псков

Названы лучшие районные прокуратуры Псковской области по итогам полугодия, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с расширенного заседание коллегии прокуратуры региона.

Лучшими в своих категориях признаны Невельская межрайонная прокуратура, прокуратуры Палкинского и Опочецкого районов. Прокуроры получили соответствующие знаки отличия. 

Добавим, что в мероприятии принимают участие заместитель генерального прокурора Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, губернатор Псковской области Андрей Турчак, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, главный федеральный инспектор по Псковской области Андрей Калинин,  руководители правоохранительных и судебных органов региона, уполномоченные по правам человека, по правам ребенка, по защите прав предпринимателей в Псковской области, сотрудники органов прокуратуры, другие приглашенные.

Источник: Псковская Лента Новостей



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