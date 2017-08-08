Названы лучшие районные прокуратуры Псковской области по итогам полугодия

Беспокоит ли вас продление Западом санкций против России?

Да. Санкции влияют на рост цен и ухудшение материального положения

Да. Обидно осознавать, что США и Европа против нас

Да. Но я готов(а) терпеть определенные сложности ради продолжения внешнеполитического курса РФ

Нет. Пусть на Западе беспокоятся: по ним санкции бьют не меньше

Нет. Россия — великая страна. Мы и не такое переживали

Нет, санкции стали привычными. Они не оказывают заметного влияния на мою жизнь

Затрудняюсь ответить







