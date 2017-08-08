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С начала года задолженность по зарплате в Псковской области выросла почти в 4 раза - прокурор

08.08.2017 11:04 ПЛН, Псков

С начала года задолженность по зарплате в Псковской области выросла почти в 4 раза. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе расширенного заседания коллегии сообщил прокурор региона Сергей Белов.

По его словам, на 1 июля почти 2 тысячи псковичей не получили зарплату вовремя. Общая задолженность составила порядка 50 млн рублей. «Нам необходима системная и слаженная работа, направленная на устранение данной ситуации», - сказал он. 

Прокурор отметил, что в целом в 1 полугодии 2017 года деятельность органов прокуратуры области была сосредоточена на обеспечении верховенства закона и единства законности, повышении эффективности борьбы с преступностью, предупреждению совершения правонарушений и реальному устранению нарушений закона. Реализовывалась правозащитная функция.

При осуществлении надзора за соблюдением федерального законодательства выявлено более 8 тыс. нарушений законов, 73% которых по результатам рассмотрения внесенных актов реагирования устранено. К различным видам ответственности привлечено свыше 1 тыс. должностных лиц.

Источник: Псковская Лента Новостей



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