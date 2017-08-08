Артиллерийский снаряд обезвредили спасатели в Залахтовье

Взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны обезвредили спасатели 7 августа в деревне Залахтовье Гдовского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, для обезвреживания 75-миллиметрового артиллерийского снаряд привлекалась группа разминирования подразделения инженерного обеспечения поисково-спасательной службы г. Пскова.

Также 7 августа псковские спасатели разминировали 2 76-миллиметровых артснаряда, 23 45- миллиметровых артснаряда и 1 гранату Ф-1 в деревне Стремутка Псковского района.

Источник: Псковская Лента Новостей