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Артиллерийский снаряд обезвредили спасатели в Залахтовье

08.08.2017 11:09 ПЛН, Псков

Взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны обезвредили спасатели 7 августа в деревне Залахтовье Гдовского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, для обезвреживания 75-миллиметрового артиллерийского снаряд привлекалась группа разминирования подразделения инженерного обеспечения поисково-спасательной службы г. Пскова.

Также 7 августа псковские спасатели разминировали 2 76-миллиметровых артснаряда,  23 45- миллиметровых артснаряда и 1 гранату Ф-1 в деревне Стремутка Псковского района.

Источник: Псковская Лента Новостей



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