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В отношении директора ОАО «Псковжилстрой» возбуждено уголовное дело

08.08.2017 11:10 ПЛН, Псков

В отношении директора ОАО «Псковжилстрой» Сергея Жоголя возбуждено уголовное дело. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе расширенного заседания коллегии сообщил прокурор региона Сергей Белов.

По его словам, в ходе проверки по земельным участкам «Псковжилстроя» выяснилось, что директор ОАО, злоупотребляя своим положением, продавал себе и своим работникам земельные участки по цене в 100 раз ниже фактической.

Уголовное дело на настоящий момент находится на рассмотрении.

Напомним, ранее прокурор Псковской области обратился в Арбитражный суд с иском к администрации Псковской области, комитету региона по имущественным отношениям и ОАО «Псковжилстрой» о признании недействительным распоряжения администрации региона от 14.08.2013 №208-р «Об условиях приватизации ГП ПО «Псковжилстрой» в части включения в состав подлежащего приватизации имущества земельных участков общей площадью 1270887 кв. метров (кадастровая стоимость - более 0,54 млрд рублей) и возврата земельных участков в распоряжение субъекта РФ - Псковской области. При обращении прокурор также заявил ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде запрета ОАО «Псковжилстрой» отчуждать, а Управлению Росреестра по Псковской области осуществлять действия, связанные с государственной регистрацией прав в отношении в отношении 39 земельных участков. Данное ходатайство судом удовлетворено.

На сегодняшний день под арестом остается почти 30 земельных участков.  

Добавим, что ОАО «Псковжилстрой» является государственной строительной организацией и занимается возведением многоэтажных домов на ул. Балтийской и ул. Михаила Егорова в жилом комплексе «Борисовичи». Владельцем и единственным акционером компании является администрация Псковской области.

Источник: Псковская Лента Новостей



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