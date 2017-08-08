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У нового здания прокуратуры Псковской области появится сквер

08.08.2017 11:53 ПЛН, Псков

У нового здания прокуратуры Псковской области появится сквер. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе пресс-подхода после торжественного открытия сообщил прокурор региона Сергей Белов. По его словам, зеленая зона будет благоустроена в следующем году.

Прокурор добавил, что сегодня у здания «были нарисованы пешеходные переходы». «Когда появится круговое движение, станет еще удобнее», - заключил он.

Сергей Белов выразил надежду на то, что новое здание прокуратуры в преддверии подготовки к Ганзейским дням станет «приятным пятном».

Источник: Псковская Лента Новостей



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