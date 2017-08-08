Администрация Пскова: Задолженность по зарплате перед сотрудниками «Комбината благоустройства» будет полностью погашена 10 августа

Заместитель главы администрации города Пскова Татьяна Иванова ответила на обращение председателя Псковской областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения Игоря Иванова по поводу задержки заработной платы работникам МП г. Пскова «Комбинат благоустройства». Как следует из ответа, 4 августа 2017 года была погашена задолженность по заработной плате 30 сотрудникам из 45, «остальная задолженность по заработной плате будет погашена 10 августа 2017 года», сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе.

«С целью нормализации трудовых отношений на предприятии и.о. руководителя дано поручение провести собрание трудового коллектива для разъяснения необходимых вопросов», - говорится в заключение ответа Татьяны Ивановой.

Председатель областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения Игорь Иванов отметил, что удовлетворен оперативностью вмешательства городской администрации в ситуацию на предприятии. «Но мы считаем, что именно руководитель должен быть заинтересован в стабильной обстановке на предприятии, в создании и поддерживании нормальных деловых отношений внутри трудового коллектива. Если он такой заинтересованности не демонстрируется, то необходимо ставить вопрос о соответствии занимаемой должности. Надеемся, что подобных ситуаций больше не возникнет, а общение руководителя МП с трудовым коллективом станет не вынужденной мерой, а постоянной практикой», - добавил Игорь Иванов.

Источник: Псковская Лента Новостей