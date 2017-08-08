Сегодня: Вторник, 08 Августа    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Квартиры по 1 млн рублей Руки вверх! Квартиры от муниципального застройщика «Ростелеком» у вас дома Непогода нынче в моде Здоровье в движении! Аренда Шансон «Жара в Scandinavia» «Лошадиное дело». Без масок и хлыстов Лучшая интерьерная печать в Пскове Псковские автосервисы выбирают запчасти из Интернет-магазина «Глэдис»
Николай Козловский: Удалось сделать многое, но реализация проектов продолжается

Николай Козловский: Удалось сделать многое, но реализация проектов продолжается

Успешная реализация программы расселения из ветхого и аварийного жилья, строительство путепровода, нового спорткомплекса-«двойки» и велоцентра, реконструкция драматического театра, капитальный ремонт школы № 13 и начало строительства...9



Великолукская делегация принимает участие в первом Российско-белорусском слете творческой молодежи «В движении» в Смоленской области

08.08.2017 12:24 ПЛН, Псков

Великолукская делегация принимает участие в первом Российско-белорусском слете творческой молодежи «В движении», который проходит в рамках реализации проекта «Навстречу к звездам»  в Шумячском районе в Смоленской области. Его организатором выступает Российский союз молодежи.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе по молодежной политике управления образования администрации Великих Лук, основная цель этого масштабного молодежного форума, проводимого под патронатом губернатора Смоленской области Алексея Островского, - поддержка и популяризация современного юношеского творчества, создание условий для презентации и продвижения креативных проектов подрастающего поколения и экспериментальных направлений в искусстве.

В слете принимают участие порядка 100 молодых активистов в возрасте от 14 до 25 лет из разных уголков России и Беларуси. Юношей и девушек ждет яркая и насыщенная спортивная и досуговая программа. Кроме того, они посетят мастер-классы по самым разнообразным творческим направлениям: вокал, хореография, актерское мастерство.

В состав великолукской делегации вошли участники, призеры и победители различных творческих конкурсов (фестивали «Великолукская веснянка», «Студенческая весна», конкурс поэтов «Мой город - моя гордость» и др.), в том числе и Анна Мошкорина, участница проекта Первого канала Голос.Дети. Каждый из участников едет на разные площадки этого слета.

Организатором поездки делегации Великих Лук - единственной из Псковской области - является отдел по молодежной политике.

15 августа в 11.00 в актовом зале управления образования администрации Великих Лук состоится пресс-конференция по итогам поездки.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Беспокоит ли вас продление Западом санкций против России?












Loading...


Голосование

Беспокоит ли вас продление Западом санкций против России?












Календарь

«« 2017 г.
«« август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31