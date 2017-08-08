Великолукская делегация принимает участие в первом Российско-белорусском слете творческой молодежи «В движении» в Смоленской области

Великолукская делегация принимает участие в первом Российско-белорусском слете творческой молодежи «В движении», который проходит в рамках реализации проекта «Навстречу к звездам» в Шумячском районе в Смоленской области. Его организатором выступает Российский союз молодежи.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе по молодежной политике управления образования администрации Великих Лук, основная цель этого масштабного молодежного форума, проводимого под патронатом губернатора Смоленской области Алексея Островского, - поддержка и популяризация современного юношеского творчества, создание условий для презентации и продвижения креативных проектов подрастающего поколения и экспериментальных направлений в искусстве.

В слете принимают участие порядка 100 молодых активистов в возрасте от 14 до 25 лет из разных уголков России и Беларуси. Юношей и девушек ждет яркая и насыщенная спортивная и досуговая программа. Кроме того, они посетят мастер-классы по самым разнообразным творческим направлениям: вокал, хореография, актерское мастерство.

В состав великолукской делегации вошли участники, призеры и победители различных творческих конкурсов (фестивали «Великолукская веснянка», «Студенческая весна», конкурс поэтов «Мой город - моя гордость» и др.), в том числе и Анна Мошкорина, участница проекта Первого канала Голос.Дети. Каждый из участников едет на разные площадки этого слета.

Организатором поездки делегации Великих Лук - единственной из Псковской области - является отдел по молодежной политике.

15 августа в 11.00 в актовом зале управления образования администрации Великих Лук состоится пресс-конференция по итогам поездки.

Источник: Псковская Лента Новостей