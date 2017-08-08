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Псковский филиал Кадастровой палаты подвел итоги работы в июле

08.08.2017 12:43 ПЛН, Псков

В июле 2017 года филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области было принято около 3 тыс. заявлений на государственный кадастровый учет (ГКУ), государственную регистрацию прав и совместную процедуру кадастрового учета и регистрации прав, а также около 4 тыс. запросов на предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Для сравнения за аналогичный период 2016 года на ГКУ и регистрацию прав было принято  более 7 тыс. заявлений.

Уменьшение количества принятых филиалом заявлений в 2017 году связано с началом активной работы сети Многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) и развитием «бесконтактных технологий».

В целом, за июль филиал предоставил  около 22 тыс. сведений из ЕГРН в виде электронного документа и свыше 6 тыс. – в виде бумажного документа. За аналогичный период 2016 года в виде электронного документа было предоставлено свыше 21 тыс. сведений, а в виде бумажного документа - около 8 тыс. 

В 2017 году уменьшение количества документов, подготовленных в бумажном виде, и значительное увеличение в электронном виде указывает на развитие и популяризацию электронных сервисов Росреестра, позволяющих получить государственные услуги не выходя «из дома».

Филиал ведет активную работу с обращениями граждан, анализирует количество и тематику поступивших вопросов. Так, в июле 2017 года в ходе личного приема у сотрудников филиала было принято 135 человек, из них 30 – руководством филиала. Также было рассмотрено 14 запросов граждан через Единую систему регистрации и обработки обращений. Псковичей, в основном, волнуют вопросы, касающиеся постановки земельного участка или объекта недвижимости на государственный кадастровый учет, установления границ, предоставления сведений из ЕГРН, определения кадастровой стоимости и т.д.

Кроме того, филиал ежемесячно проводит «горячие линии» по вопросам кадастрового учета и регистрации прав на недвижимое имущество. Отметим, что можно предложить собственную тему в рамках «горячей линии» филиала, направив информацию на адрес электронной почты fgu600613@60.kadastr.ru.

Напомним, что государственные услуги Росреестра заявители могут получить лично, обратившись в офисы филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области или офисы Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ)  в электронном виде посредством портала государственных услуг Росреестра или портала госуслуг

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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