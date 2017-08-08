Псковский филиал Кадастровой палаты подвел итоги работы в июле

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ТИКи области проводят жеребьевки по месту расположения избирательных объединений в бюллетенях для голосования
Мы не должны делить людей на жителей города и жителей военгородка - депутат Александр Козловский о просьбе главы Пскова к президенту8
Владимир Путин поддержал просьбу Ивана Цецерского ускорить передачу муниципалитетам земли военных городков 90
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Управление ПФР в Пскове и районе напоминает, что от размера белой зарплаты напрямую зависит размер будущей пенсии4