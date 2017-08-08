Администрация Псковской области планирует отменить ограничения, касающихся розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания

Администрация Псковской области разрабатывает проект постановления, которым предусматривается отмена ограничений, касающихся розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. Об этом сообщил председатель Государственного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев 7 августа на сайте псковского губернатора, комментируя обращение.

Пользователь сайта написал, что Верховный суд РФ считает запрет выноса алкогольной продукции в объектах общепита законным правом органов государственной власти субъекта РФ. Автор обращения просит губернатора установить дополнительные ограничения по розничной торговле алкогольной продукцией в объектах общепита Псковской области.

Председатель Государственного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев сообщил, что в соответствии с вступившими в силу 31.07.2017 изменениями Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», пункт 9 статьи 16 закона предусматривает право органов государственной власти субъектов Российской Федерации устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, в том числе полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

«В связи с чем, в настоящее время администрацией Псковской области разрабатывается проект постановления, которым предусматривается отмена ограничений, касающихся розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания», - написал Андрей Михеев.

Источник: Псковская Лента Новостей