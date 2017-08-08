Управление ПФР в Пскове и районе напоминает, что от размера белой зарплаты напрямую зависит размер будущей пенсии

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Пскове и Псковском районе информирует жителей города и района, что выплата зарплаты «в конверте» влечет за собой нарушение законодательства, и ущемление права на достойное пенсионное обеспечение с наступлением пенсионного возраста.

Сегодня выплата зарплаты в «конверте», стала нормой жизни для многих наших земляков. Работники не видят проблем в «сером» заработке, так как считают, что в кошелек им напрямую идут «чистые деньги». Они закрывают глаза на то, что согласившись работать на таких условиях, рискуют остаться без полноценной пенсии в будущем.

Для недобросовестных работодателей уже вошло в привычку выдавать основную часть зарплаты своим сотрудникам «в конверте», а скрытые налоги присваивать себе. Эти схемы позволяют уходить от уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды, в том числе на обязательное пенсионное страхование.

В итоге такие работодатели не только обманывают государство, но и ухудшают социальное обеспечение своих сотрудников. Ведь от размера белой зарплаты напрямую зависит размер будущей пенсии работающих граждан, поскольку именно оплата труда является основой для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. В настоящее время количество баллов, заработанных за трудовую деятельность, зависит от страховых взносов, которые уплачивает за гражданина работодатель, а значит от размера официальной или "белой" зарплаты.

Бывают случаи, когда только к выходу на пенсию работник узнает, что работодатель делал отчисления по минимуму. Поэтому мы рекомендуем знакомиться с выпиской о состоянии индивидуального лицевого счета. Сделать это можно, обратившись лично в клиентскую службу, либо в «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР».

Напомним, что в Отделении Пенсионного фонда по Псковской области жители региона могут оставить сообщение о факте выплаты зарплаты «в конверте». Позвонив по телефону доверия Отделения ПФР 8(8112) 69-64-08, либо по бесплатному телефону горячей линии Отделения ПФР 8-800-775-79-50, псковичи могут рассказать о предприятиях, где выплачиваются «серые зарплаты».

Звонки могут быть анонимными. Все факты, изложенные псковичами в отношение того или иного работодателя, принимаются во внимание Отделением Пенсионного фонда. Специалисты Пенсионного фонда сообщают о проблеме налоговой службе и Государственной инспекции труда.

Добавим, что Управлением ПФР в г. Пскове и Псковском районе проводится работа по легализации заработной платы и уплате страховых взносов: недобросовестных плательщиков приглашают на заседания комиссий, в состав которых входят представители налоговых органов и органов ПФР.

В то же время решить проблему зарплаты «в конверте» без участия самих работников, получающих деньги по «серым» схемам, практически невозможно. С теневой зарплатой можно и нужно бороться, но успех этой борьбы зависит в полной мере от действий каждого - и работодателя, и работника.

Источник: Псковская Лента Новостей