Ситуация с зарплатой работников ГППО «Псковпассажиравтотранс» выровнена

Ситуация с зарплатой работников ГППО «Псковпассажиравтотранс» выровнена. Об этом сообщил и.о. генерального директора предприятия Александр Питиримов 8 августа в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове».

Александр Питиримов рассказал, что принял предприятие не в самый лучший момент его истории многолетней деятельности. У него нет сомнений, что деятельность предприятия будет продолжаться дальше. Процесс объединения с государственным предприятием «Псковавтотранс» направлен на то, чтобы вытащить предприятие из кризиса.

«Зарплата на сегодняшний день выровнена. Больших провалов в выплате с мая или июня точно нет. Зарплата выровнена. Этот вопрос держит на контроле и администрация Псковской области, и прокуратура», - сказал Александр Питиримов.

Интеграция двух предприятий, по словам руководителя ГППО «Псковпассажиравтотранс», конечно, приведет к сокращению административно-управленческого аппарата. Это бухгалтерия, юридические службы, транспортно-логистические отделы, технические службы.

«Здесь сокращение неизбежно», - сказал Александр Питиримов. Сокращено количество заместителей директора, всего их будет 5 (на двух предприятиях всего было 10). Один из заместителей будет заниматься вопросами стратегического развития, чтобы «не распыляться» на каждодневную деятельность.

Александр Питиримов отметил, что на сегодняшний день в Пскове сокращены до минимума срывы расписаний. Раньше их количество доходило до 16 в день.

Источник: Псковская Лента Новостей