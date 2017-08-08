Андрей Турчак призвал прокуроров не ослаблять надзор за соблюдением прав граждан в трудовой и жилищно-коммунальной сферах

Губернатор Псковской области Андрей Турчак призвал прокуроров не ослаблять надзор за соблюдением прав граждан в трудовой и жилищно-коммунальной сферах. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, в ходе расширенного заседания коллегии прокуратуры Псковской области глава региона поблагодарил сотрудников прокуратуры за добросовестный труд и эффективное взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, а также поздравил коллектив надзорного органа с долгожданным новосельем.

Глава региона подчеркнул, что в области сохраняется тенденция по снижению уровня нарушений закона - с начала года в области было выявлено более 8 тыс. подобных фактов, что на 10 тыс. меньше, чем за аналогичный период 2016 года. Большая часть нарушений связана с несоблюдением конституционных прав и свобод граждан: это касается трудовых отношений и невыплаты заработной платы.

Андрей Турчак отметил, что благодаря совместным действиям администрации области и прокуратуры 5 тыс. работникам была погашена задолженность по заработной плате на сумму более 50 млн рублей. «Нашу совместную работу в этом направлении мы должны продолжать и держать этот вопрос на постоянном контроле», - сказал губернатор.

Отдельное внимание Андрей Турчак уделил соблюдению законности в жилищно-коммунальной сфере и призвал сотрудников прокуратуры не ослаблять надзор в этом направлении. «Должное содержание жилого фонда, необоснованное взимание платы за жилищно-коммунальные услуги, подготовка к отопительному сезону должны и впредь находиться под прокурорским надзором, как и исполнение законодательства о социальной защите ветеранов, престарелых и иных социально незащищенных граждан», - отметил губернатор.

Еще одним важным направлением совместной работы глава региона назвал борьбу с коррупцией. Он поблагодарил прокуроров за активную работу по выявлению коррупционных правонарушений должностных лиц органов государственной власти региона и подчеркнул, что по каждому случаю Администрация области приняла незамедлительные меры вплоть до увольнения сотрудников.

В целом, по мнению губернатора, органы прокуратуры сработали в первом полугодии эффективно. «Во втором полугодии перед нами стоят не менее важные задачи. Это обеспечение законности и безопасности избирательных кампаний, которые пройдут в регионе в сентябре. Убежден, что общими усилиями мы справимся со всеми задачами», - заключил Андрей Турчак.

Добавим, что в рамках коллегии был заслушан доклад прокурора Псковской области Сергея Белова об итогах работы ведомства в 1-ом полугодии 2017 года и задачах на текущее полугодие. Лучшим районным прокуратурам были вручены переходящие знаки прокуратуры региона.

Источник: Псковская Лента Новостей