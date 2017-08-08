Зарплата воспитателя, пожаловавшейся президенту РФ, была начислена правильно - прокурор

Заработная плата воспитателя детсада N111 «Лучик» в 7 тыс. 935 рублей, озвученная в июне ходе «прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным, начислена без нарушений, сообщил прокурор Астраханской области Александр Лычагин журналистам во вторник.

«В мае воспитатель находилась в отпуске по временной нетрудоспособности, а также в отпуске без сохранения заработной платы. Фактически она отработала 16 дней. В итоге ей начислено 9 тыс. 16 рублей. Из этой суммы удержаны профсоюзный взнос и налог на доходы физлиц», - сказал А.Лычагин, пишет «Интерфакс».

Он подчеркнул, что нарушений трудовых прав при начислении и выплате заработной платы в этом случае не установлено.

В пресс-службе областной прокуратуры агентству пояснили, что сообщение с фотографией расчетного листка воспитателя за май и надписью «Как можно прожить на такую заработную плату» на «прямую линию» с президентом РФ направил муж воспитателя.

15 июня В.Путину во время «прямой линии» были озвучены сообщения от воспитателя из Астрахани, которая в мае заработала 7 тыс. 935 рублей, медсестры на космодроме «Восточный», получившей 10 тыс. 246 рублей и начальника пожарной команды из Саратовской области, который пожаловался на зарплату в 8 тыс. рублей.

Президент пояснил, что эти люди не получали индексацию, так как майские указы не затрагивали эту категорию бюджетников.

«Это несправедливо, я согласен. Я с правительством на этот счет говорил. У них есть поручение, с 1 января 2018 года их (граждан) доходы будут проиндексированы», - сказал В.Путин.

Минобразования региона в то же день заявило, что заработная плата воспитателя детсада N111, озвученная в ходе «прямой линии» с президентом, вдвое ниже средней по Астрахани.

По данным министерства, средняя зарплата в данном учреждении в 2016 году составляла 18 тыс. 895 рублей, в первом квартале этого года - 17 тыс. 547 рублей.

В целом в Астрахани зарплата воспитателей в прошлом году составила 19 тыс. 686 рублей, в первом квартале этого года - 19 тыс. 106 рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей