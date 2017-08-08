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Работники псковского «Завода Точлит» массово жалуются на задержку зарплат

08.08.2017 14:52 ПЛН, Псков

Работники АО «Завод Точлит», расположенного в Пскове, массово жалуются на задержку зарплат. Как сообщил Псковской Ленте Новостей руководитель Государственной инспекции труда - главный государственный инспектор труда в Псковской области Геннадий Иойлев, соответствующие заявления стали поступать в ведомство порядка двух недель назад. 
 
«На данный момент у нас много заявлений, по каждому из них мы проводим проверку и устанавливаем объем нарушений», - отметил он. 
 
Как стало известно Псковской Ленте Новостей, вчера сотрудники завода отказались работать из-за отсутствия зарплат, после чего часть задолженности была погашена. 
 
По неподтвержденной информации, бывший директор предприятия взял кредит в 140 млн рублей и скрылся в неизвестном направлении, оставив завод в плачевном финансовом положении. 
 
Добавим, что на сайте АО «Завод Точлит» указывается, что предприятие входит в группу компаний «Технология металлов». Официальным дистрибьютором производимой на заводе продукции на территории Российской Федерации является Торговый Дом «Точлит», расположенный в Санкт-Петербурге. 
 
Напомним, не так давно стало известно о финансовых проблемах в еще трех заводах, входящих в холдинг «Технология металлов». Речь идет о заводах «Псковкабель», «Псковэлектросвар» и «Псковгеокабель». В отношении этих предприятий были поданы иски о банкротстве по иску от Сбербанка.

Источник: Псковская Лента Новостей



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