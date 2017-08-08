Работники псковского «Завода Точлит» массово жалуются на задержку зарплат

Работники АО «Завод Точлит», расположенного в Пскове, массово жалуются на задержку зарплат. Как сообщил Псковской Ленте Новостей руководитель Государственной инспекции труда - главный государственный инспектор труда в Псковской области Геннадий Иойлев, соответствующие заявления стали поступать в ведомство порядка двух недель назад.

«На данный момент у нас много заявлений, по каждому из них мы проводим проверку и устанавливаем объем нарушений», - отметил он.

Как стало известно Псковской Ленте Новостей, вчера сотрудники завода отказались работать из-за отсутствия зарплат, после чего часть задолженности была погашена.

По неподтвержденной информации, бывший директор предприятия взял кредит в 140 млн рублей и скрылся в неизвестном направлении, оставив завод в плачевном финансовом положении.

Добавим, что на сайте АО «Завод Точлит» указывается, что предприятие входит в группу компаний «Технология металлов». Официальным дистрибьютором производимой на заводе продукции на территории Российской Федерации является Торговый Дом «Точлит», расположенный в Санкт-Петербурге.

Напомним, не так давно стало известно о финансовых проблемах в еще трех заводах , входящих в холдинг «Технология металлов». Речь идет о заводах «Псковкабель», «Псковэлектросвар» и «Псковгеокабель». В отношении этих предприятий были поданы иски о банкротстве по иску от Сбербанка.

Источник: Псковская Лента Новостей