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Профактив социально-реабилитационного предприятия общества глухих побывал на экскурсии в Спасо-Елеазаровском монастыре

08.08.2017 15:18 ПЛН, Псков

Профсоюзные активисты социально-реабилитационного предприятия Всероссийского общества в рамках реализуемой Псковским облсовпрофом программы по бесплатному туристическому обслуживанию членов профсоюза побывали на экскурсии в Спасо-Елеазаровском монастыре.

Как отметили участники экскурсии, паломническая поездка им  очень понравилась, все зарядились положительной, светлой энергетикой. Некоторые даже решились искупаться в источнике.

Напомним, что в конце июня 2017 года члены профсоюзной первичной профсоюзной организации Псковского социально-реабилитационного предприятия  Всероссийского общества глухих побывали на экскурсии в Свято-Благовещенской Никандровской пустыни. Тогда в поездке приняли участие 14 работников предприятия в возрасте от 20 до 60 лет.

«Я очень рад, что программа бесплатных экскурсий для членов профсоюзов в Псковской области оказалось настолько востребованной. Нельзя полностью отказываться от того хорошего, что было в нашем прошлом. Экскурсии, культурно-массовая работа обязательно должна быть на предприятиях. Профсоюз и в дальнейшем будет способствовать этой работе, которая создает положительный микроклимат в коллективах. У рабочего человека должны быть все условия для полноценного культурного отдыха », - отметил председатель Псковской областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения Игорь Иванов.

Источник: Псковская Лента Новостей



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