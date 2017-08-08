Росреестр составил перечень наиболее частых нарушений земельного законодательства в Псковской области

Псковский Росреестр составил перечень наиболее часто встречающихся в деятельности подконтрольных субъектов нарушений обязательных требований земельного законодательства и разработал рекомендации в отношении мер, принимаемых подконтрольными субъектами в целях недопущения нарушений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс- службе регионального ведомства.

Наиболее распространенное нарушение в Псковской области- самовольное занятие земельного участка или части земельного участка, в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок.

Ответственность за правонарушение установлена ст. 7.1 КоАП РФ. Санкция: наложение административного штрафа в случае, если определена кадастровая стоимость земельного участка, на граждан в размере от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 1,5 до 2 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 2 до 3 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее ста тысяч рублей, а в случае, если не определена кадастровая стоимость земельного участка, на граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

Зачастую указанное нарушение совершается в ходе изменения фактических границ земельного участка, в результате которого увеличивается площадь участка за счет смежных земельных участков или земель, государственная собственность на которые не разграничена.

В целях недопущения таких нарушений необходимо удостовериться, что границы используемого земельного участка соответствуют сведениям, содержащимся в едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН), особенно при строительстве объектов капитального строительства и ограждения.

В случае отсутствия в ЕГРН сведений о местоположении границ используемого земельного участка, рекомендуем обратиться к кадастровому инженеру для проведения кадастровых работ.

Вторым по популярности нарушением является невыполнение в установленный срок предписаний федеральных органов, осуществляющих государственный земельный надзор, в том числе в отношении земель сельскохозяйственного назначения, или их территориальных органов об устранении нарушений земельного законодательства. Ответственность за правонарушение установлена ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ.

Санкция: наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

Указанное нарушение вызвано игнорированием или уклонением лиц, в отношении которых были выданы предписания об устранении выявленного нарушения требований законодательства Российской Федерации, от устранения нарушения в установленный срок.

В целях недопущения нарушений данным лицам необходимо в сроки, установленные предписанием принимать меры, направленные на устранение нарушений.

В случае невозможности устранения нарушения в установленный срок лицо, которому выдано предписание об устранении выявленных нарушений законодательства, не позднее указанного в предписании срока устранения нарушения вправе направить должностному лицу, выдавшему данное предписание, ходатайство о продлении указанного в предписании срока устранения нарушения земельного законодательства.

К ходатайству прилагаются документы, подтверждающие принятие в установленный срок нарушителем мер, необходимых для устранения правонарушения.

На третьем месте- использование земельного участка не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием.

Ответственность за правонарушение установлена ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ. Санкция: наложение административного штрафа в случае, если определена кадастровая стоимость земельного участка, на граждан в размере от 0,5 до 1 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее десяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 1,5 до 2 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее ста тысяч рублей, а в случае, если не определена кадастровая стоимость земельного участка, на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

В целях недопущения указанных нарушений необходимо изучить правоустанавливающие документы на земельный участок, в частности категорию земель и вид разрешенного использования. Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий.

Любой вид разрешенного использования из предусмотренных зонированием территорий видов выбирается самостоятельно, без дополнительных разрешений и процедур согласования.

Источник: Псковская Лента Новостей