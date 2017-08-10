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Тренировки, турнир по армрестлингу, мастер-класс по бачате, лотерея и многое другое ждут гостей фестиваля «ДА! FEST»

10.08.2017 13:17 ПЛН, Псков

Бесплатные тренировки под открытым небом от ведущих тренеров Пскова, турнир по армрестлингу и армлифтингу, мастер-классы по социальным танцам ждут гостей фестиваля для всей семьи «ДА! FEST», который состоится уже в эту субботу, 12 августа, в центре отдыха «Раздолье» (Зональное шоссе, 48). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе спортивно-развлекательного парка «Простория». 

Как рассказала руководитель клуба «Планка Фитнес» Анастасия Анисимова, в этом году организаторы фестиваля совместно с партнёрами подготовили для жителей города интересную и разнообразную программу. 

В полдень начнется занятие по йоге, которое проведет один из основателей студии «Умное тело» Михаил Минин. В это же время специалисты Центра доктора Бубновского познакомят псковичей с партерной гимнастикой, которую смогут посетить и дети, и взрослые. В 13:00 тренеры «Планка Фитнес» проведут интенсивную танцевальную тренировка Planka Party, которую в 14:00 сменит высокоинтервальная 30-минутная тренировка HIIT. 


В 15:00 псковичей приглашают на аэробику, а в 16:00 – на занятие с элементами йоги, пилатеса и тай-чи – Planka Balance, которое безопасно и эффективно, в том числе и для будущих мам. «Фитнес не только помогает поддержать себя в форме во время беременности или похудеть после рождения ребенка, как полагают многие. Регулярные занятия способствуют благоприятному течению родов и уменьшению послеродовых осложнений», – рассказала Анастасия Анисимова и добавила, что физическая активность положительно влияет на состояние здоровья ребенка, ведь с ее помощью улучшается кровообращение и питание клеток, вследствие чего, получая необходимое количество кислорода и питательных веществ, правильно развивается плод. «Именно поэтому будущим мамам тренироваться можно и нужно», – подчеркнула руководитель клуба «Планка Фитнес». 

Кроме того, 12 августа в 17:00 преподаватели студии танцев PARA*DOIS проведут мастер-класс по бачате. Профессиональные танцоры также представят несколько танцевальных анимаций на одной из площадок фестиваля. В свою очередь федерация армрестлинга Псковской области проведёт турнир по армспорту среди участников «ДА! FEST». 



 

 Помимо этого, гости центра отдыха могут посетить веревочный городок и покататься на гироскутерах. 

Весь день для юных псковичей будет работать Центр «Без предела», который подготовил насыщенную программу. Дети смогут посоревноваться в скоростной сборке роботов по инструкции или популярных кибердисциплинах, проявить ловкость на скалодроме, создавать объемные фигуры с помощью 3D ручки и многие другое. Подробности здесь>

Завершит фестиваль open-air MIDOOZA. 

Информация в полном объеме представлена на сайте: dafestpskov.com

Источник: Псковская Лента Новостей



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