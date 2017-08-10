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До 27 градусов тепла прогнозируют синоптики в Псковской области в пятницу

10.08.2017 17:55 ПЛН, Псков

По информации Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в пятницу, 11 августа, на территории Псковской области прогнозируется переменная облачность, местами кратковременные дожди.

Ветер северо-восточных, восточных направлений 5-10 м/сек.

Температура по области: ночью +13…+18 градусов С, днем +22…+27 градусов С.

Неблагоприятные и опасные метеорологические явления не прогнозируются.

Источник: Псковская Лента Новостей



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