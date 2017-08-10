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В Бежаницком, Новоржевском и Порховском районах проведут отстрел енотовидных собак и лисиц

10.08.2017 13:38 ПЛН, Псков

В среду, 9 августа, в рамках рабочей поездки в Стругокрасненский район заместитель губернатора Псковской области Сергей Перников провел выездное совещание по вопросам лесных отношений и охотничьего надзора. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, в нем приняли участие представители государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды, руководители лесничеств, главные лесничие и охотоведы Псковской области.

На заседании были проанализированы результаты работы лесничеств региона по выполнению лесохозяйственных и контрольно-надзорных мероприятий в 2016-м году и первой половине этого года.

Заместитель председателя областного комитета по природопользованию и охране окружающей среды по вопросам лесных отношений Михаил Астафуров отметил, что в Псковской области наблюдается тенденция роста качества выполнения показателей лесохозяйственных мероприятий. В частности, уже выполнен годовой план по устройству противопожарных минерализованных полос и аншлагов, а также искусственному лесовосстановлению.

Тем не менее, подчеркнул Михаил Астафуров, противопожарные профилактические работы в регионе будут продолжаться. Также областные власти усилят контроль за строительством лесохозяйственных дорог, разрубом квартальных просек и ликвидацией несанкционированных свалок.

Обсуждая вопросы государственного охотничьего надзора за 2016 год и первую половину 2017 года, заместитель председателя государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды по вопросам охраны и использования объектов животного мира Андрей Горкунов рассказал, что в результате проведения более 2-х тысяч рейдовых мероприятий было привлечено к ответственности порядка 140 граждан. В основном это лица, охотившиеся без разрешительных документов или те, кто не предоставил сведения о добытых охотничьих ресурсах.

Андрей Горкунов также отметил, что охотоведам Пыталовского и Островского районов удалось стабилизировать количество волков, на которых в начале года поступали многочисленные жалобы населения.

Говоря о задачах на ближайший период, зампредседателя госкомитета обратил внимание охотоведов на необходимость тщательнее следить за соблюдением запрета применения во время охоты электронных манков и контролировать исполнение запрета охоты на гусей на водоемах Псковской области.

Кроме того, в связи с появлением очагов бешенства в Бежаницком, Новоржевском и Порховском районах он поручил подготовиться и провести отстрел енотовидной собаки и лисицы.

Также в планах госкомитета по природопользованию и охране окружающей среды - оптимизации работы лесничих путем создания детализированных должностных инструкций. Заместитель губернатора Сергей Перников подчеркнул, что организация работы на местах и добросовестное выполнение своих обязанностей каждым должно последовательно и жестко контролироваться госкомитетом.

Источник: Псковская Лента Новостей



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