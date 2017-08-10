Мосгорсуд признал законным взыскание 21,6 млн рублей с семьи Жанны Фриске

Мосгорсуд отклонил жалобу семьи скончавшейся в 2015 году от рака певицы Жанны Фриске на взыскание 21,6 млн рублей по иску благотворительной организации «Русфонд», которая собирала деньги на ее лечение. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Решение Перовского суда от 19 мая оставить без изменений, апелляционную жалобу Ольги и Владимира Фриске - без удовлетворения», - говорится в решении апелляционной коллегии по гражданским делам Мосгорсуда, оглашенном в четверг.

Таким образом, решение Перовского суда Москвы о солидарном взыскании с родителей Фриске, а также сына артистки Платона Шепелева в лице его отца Дмитрия Шепелева как официального представителя 21,6 млн рублей, выделенных на лечение артистки, вступило в законную силу.

В январе 2017 года «Русфонд» обратился в суд с гражданским иском с целью добиться отчета о расходовании более 25 млн рублей, собранных на лечение Фриске, скончавшейся 15 июня 2015 года от заболевания головного мозга.

Как заявляли в «Русфонде», договор, заключенный организаций с Фриске, предусматривал целевое расходование средств и обязывал представить отчет о расходах на лечение, а неизрасходованные суммы вернуть.

Согласно документам, представленным «Русфонду», на лечение артистки в итоге была потрачена лишь небольшая часть от 25 млн рублей - 4,12 млн рублей. «Русфонд» также требовал у ответчика возместить разницу между этими суммами - около 21,6 млн.

Ранее «Русфонд» обращался в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении дела по факту хищения почти 21 млн рублей, собранных на лечение Фриске, однако заявление не было удовлетворено.

Источник: Псковская Лента Новостей