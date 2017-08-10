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На острове Залита в Псковском озере закончилась вода

10.08.2017 14:14 ПЛН, Псков

На острове Залита в Псковском озере закончилась питьевая вода. Об этом сообщается в жалобе, опубликованной 9 августа на сайте губернатора.

«На острове им. Залит с 8.08.17 резко прекратилась подача питьевой воды с водонапорной башни, связано это с тем, что сгорел насос. Соответственно запастись чистой водой в достаточном количестве не было возможности», - сообщила Татьяна Чернова.

«Сейчас набираем воду с Псковского озера. На острове в летний период много маленьких детей. Местное руководство сообщило, что нужно собрать определенную сумму, чтобы отремонтировать насос. Сколько это будет продолжаться, неизвестно, и когда появится вода, тоже», - говорится в обращении. Заявитель просит губернатора посодействовать в решении данной проблемы.

Источник: Псковская Лента Новостей



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