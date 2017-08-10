На острове Залита в Псковском озере закончилась вода

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Один месяц в Псковской области будет работать «горячая линия» по нарушениям избирательного законодательства
|Александр Савенко (другие записи автора)
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Чистосердечное признание, или Как псковские политики к Путину взывалиПсковская Лента Новостей представляет текстовую версию авторской программы Александра Савенко «Гонки по вертикали». Напомним, еженедельная передача, посвященная событиям и явлениям региональной политики, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». День добрый! Начинаем еженедельный обзор событий региональной политики - сказание о том, как наши добры-молодцы лазают по скользкому столбу...
На острове Залита в Псковском озере закончилась питьевая вода. Об этом сообщается в жалобе, опубликованной 9 августа на сайте губернатора.
«На острове им. Залит с 8.08.17 резко прекратилась подача питьевой воды с водонапорной башни, связано это с тем, что сгорел насос. Соответственно запастись чистой водой в достаточном количестве не было возможности», - сообщила Татьяна Чернова.
«Сейчас набираем воду с Псковского озера. На острове в летний период много маленьких детей. Местное руководство сообщило, что нужно собрать определенную сумму, чтобы отремонтировать насос. Сколько это будет продолжаться, неизвестно, и когда появится вода, тоже», - говорится в обращении. Заявитель просит губернатора посодействовать в решении данной проблемы.
Источник: Псковская Лента Новостей