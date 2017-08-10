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Представители турфирм побывали в Полистовском заповеднике

10.08.2017 14:31 ПЛН, Псков

8 августа представители туристических организаций Пскова ознакомились с визит-центром и экскурсионными программами Полистовского заповедника. Инфотур был подготовлен при участии Государственного комитета Псковской области по культуре.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в заповеднике, гости оценили экспозицию визит-центра, ярко и наглядно рассказывающую посетителям всех возрастов о жизни водно-болотной системы Полистовья. Знакомство с деревней Цевло началось с сытного завтрака. Блюдами традиционной русской кухни гостей заповедника угощает местная жительница Зинаида Петровна. Сырники из свежего домашнего творога с вареньем, томленная в печи каша, ароматный травяной чай – и гости готовы к путешествию вглубь болот.

Дорога до места, откуда начинается экологическая тропа, преодолима только на специальном транспорте. Вездеходы «Кержак» и «Трэкол», доставляющие туристов к началу маршрутов, оборудованы шинами низкого давления – такому транспорту под силу преодолеть трудные участки затопленных грунтовых дорог. А у пассажиров поездка на вездеходе вызывает самые живые эмоции. На экотропе «Плавницкое болото» в сопровождении специалиста по туризму Надежды Захаровой гости узнали о не известной им ранее жизни и красоте болотного края.

По словам участников инфотура, болото с детства знакомо многим псковичам, но обычно в качестве места добычи торфа, сбора ягод, охоты. Здесь же, на заповедных землях, есть возможность без суеты понаблюдать за жизнью необычной и такой уязвимой природы водно-болотных угодий.

Вернувшихся в Цевло участников тура в гостевом доме ждал обед, после которого гости отправились на прогулку по деревне. Это маленькое поселение имеет удивительно богатую историю; сохранились даже ее «свидетели» - вековые липы, когда-то окружавшие барскую усадьбу на берегу озера. Участники инфотура посетили находящийся в здании школы краеведческий музей с привычными вещами из обихода сельских жителей Полистовья: некоторыми из них все еще можно пользоваться, например, соткать полотно на кроснах. А от истории не такой уж далекой осталась в воспоминаниях жителей и была заботливо воссоздана классная комната 80-х годов. Здесь гости, заняв места за партами, ответили на вопросы учителя на уроке природоведения. Осмотр научно-технической базы и чай с пирожками завершили знакомство с Полистовским заповедником.

Источник: Псковская Лента Новостей



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