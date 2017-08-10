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«Тимуровский» отряд Псковского облсовпрофа организовал загородную поездку для представителей старшего поколения

10.08.2017 14:56 ПЛН, Псков

Участники проекта «Улучшение качества жизни бывших узников концлагерей и жителей блокадного Ленинграда, проживающих в Псковской области» совершили очередное загородное путешествие. На этот раз около 15 представителей старшего поколения и активисты из волонтерского отряда «Тимуровцы» Псковского облсовпрофа отправились в деревню Черняковицы (Псковский район).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профсоюзов, программа выезда на природу включала в себя прогулку на свежем воздухе, приготовление обеда и настоящего травяного чая. Старшие участники путешествия пели песни и частушки.

«Меня прошедшая поездка вернула в уже далекое детство, когда на мой день рождения бабушка отдельно созывала всех своих многочисленных сестер, и мы вместе пели старые песни. Сейчас, спустя много лет, когда я выросла, и многих из близких уже нет в живых, подобные мероприятия позволяют вспомнить о давно прошедших днях детства, когда меня всегда окружало старшее поколение — любимые, еще очень удалые и веселые бабушки», – сказала студентка ПсковГУ, член отряда тимуровцев Лина Дмитриева.

«Совместный досуг молодежи и старшего поколения действительно играет важную роль в формировании жизненных взглядов и часто меняет отношение поколений друг к другу. Пенсионеры видят положительные качества у молодых ребят, а волонтеры не перестают удивляться активности и жизнерадостности представителей «серебряного возраста», – считает руководитель проекта «Тимуровцы двух поколений» главный специалист отдела развития профсоюзного движения и коллективных действий Псковского облсовпрофа Элина Калинина.

Напомним, что проект «Улучшение качества жизни бывших узников концлагерей и жителей блокадного Ленинграда, проживающих в Псковской области» объединяет сразу несколько общественных организаций: Центр устойчивого развития Псковской области, Ассоциацию юристов, Союз бывших малолетних узников фашистских концлагерей, члены первичной профсоюзной организации студентов ПсковГУ, ПРОО «СемьЯ» и СОП Псковский облсовпроф. Совместная работа этих организаций в рамках проекта направлена на поддержку интеллектуальной, физической и социальной активности людей, пострадавших от национал-социализма, на преодоление их социальной исключённости и, как результат, на улучшение качества их жизни.

А «тимуровский» отряд уже больше года работает на базе СОП Псковский облсовпроф и, кроме организации досуговых мероприятий, занимается помощью старшему поколению в различных домашних делах: мытье окон, полов и даже в мелком ремонте. Стартом волонтерского проекта «Тимуровцы двух поколений» стала программа «Активное поколение» в 2015 году. Членами отряда преимущественно являются ребята первичной профсоюзной организации студентов ПсковГУ, а также пенсионеры. С сентября 2016 года отряд тимуровцев принимает участие в социальном проекте «Улучшение качества жизни бывших узников концлагерей и жителей блокадного Ленинграда, проживающих в Псковской области».

Источник: Псковская Лента Новостей



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