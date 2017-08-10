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Псковичам напоминают о возможности получения информации об офисах приема документов для госрегистрации через интернет

10.08.2017 15:02 ПЛН, Псков

Управление Росреестра по Псковской области напоминает, что получить информацию об офисах Росреестра, Федеральной кадастровой палаты и МФЦ, в которых осуществляется прием – выдача документов на предоставление услуг Росреестра, можно с помощью сервиса «Офисы и приемные. Предварительная запись на прием».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального ведомства сервис размещен на главной странице сайта Росреестра. С помощью этого сервиса можно предварительно записаться на прием в любой из офисов Кадастровой палаты для получения услуг ведомства, выбрав удобные для них дату и время. Такая возможность доступна для пользователей личного кабинета сайта Росреестра, для авторизации в котором используется подтвержденная учетная запись пользователя на едином портале государственных услуг Российской Федерации.

Сервис предоставляет возможность поиска офиса по виду оказываемой услуги, местоположению офиса, а также по наличию экстерриториального приема. Выбрав офис, заявитель может получить информацию об его адресе, графике работы и перечне услуг и функций, которые в нем исполняются. Обращение к сервису экономит время заявителя, делает получение услуг более удобным.

Источник: Псковская Лента Новостей



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