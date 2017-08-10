Псковичам напоминают о возможности получения информации об офисах приема документов для госрегистрации через интернет

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Один месяц в Псковской области будет работать «горячая линия» по нарушениям избирательного законодательства
|Денис Кугай (другие записи автора)
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Ржавчина: Степа и копыПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию программы Дениса Кугая. Напомним, его авторский аудио-блог «Ржавчина» выходит по средам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». До «дня тишины» - месяц. По подъездам неторопливо пошли агитаторы. Все как всегда, ничего не меняется. «Денег госдепа» у оппозиции осталось, видимо, немного, и их «наймиты»...
Управление Росреестра по Псковской области напоминает, что получить информацию об офисах Росреестра, Федеральной кадастровой палаты и МФЦ, в которых осуществляется прием – выдача документов на предоставление услуг Росреестра, можно с помощью сервиса «Офисы и приемные. Предварительная запись на прием».
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального ведомства сервис размещен на главной странице сайта Росреестра. С помощью этого сервиса можно предварительно записаться на прием в любой из офисов Кадастровой палаты для получения услуг ведомства, выбрав удобные для них дату и время. Такая возможность доступна для пользователей личного кабинета сайта Росреестра, для авторизации в котором используется подтвержденная учетная запись пользователя на едином портале государственных услуг Российской Федерации.
Сервис предоставляет возможность поиска офиса по виду оказываемой услуги, местоположению офиса, а также по наличию экстерриториального приема. Выбрав офис, заявитель может получить информацию об его адресе, графике работы и перечне услуг и функций, которые в нем исполняются. Обращение к сервису экономит время заявителя, делает получение услуг более удобным.
Источник: Псковская Лента Новостей