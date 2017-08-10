Россия и Белоруссия проведут совместные батальонно-тактические учения в Псковской области в сентябре

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Один месяц в Псковской области будет работать «горячая линия» по нарушениям избирательного законодательства
|Денис Кугай (другие записи автора)
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Ржавчина: Степа и копыПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию программы Дениса Кугая. Напомним, его авторский аудио-блог «Ржавчина» выходит по средам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». До «дня тишины» - месяц. По подъездам неторопливо пошли агитаторы. Все как всегда, ничего не меняется. «Денег госдепа» у оппозиции осталось, видимо, немного, и их «наймиты»...
Воздушно-десантные войска России и Силы специальных операций (ССО) Белоруссии планируют провести в сентябре в Псковской области совместные батальонно-тактические учения. Об этом в четверг сообщил первый замначальника штаба ССО Белоруссии полковник Виктор Гулевич, пишет ТАСС.
«Согласовываем вопросы совместных учений, они будут батальонно-тактическими. По-моему, в 104-м полку. С нашей стороны батальон Витебского полка будет», - сказал он.
Как уточнили в российском военном ведомстве, маневры планируется провести в сентябре на базе 76-й дивизии ВДВ России в рамках стратегических учений «Запад-2017».
Делегация Сил специальных операций Белоруссии прибыла в качестве наблюдателей на проходящие сейчас в Псковской области учения 104-го десантно-штурмового полка ВДВ.
Источник: Псковская Лента Новостей