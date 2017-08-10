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Россия и Белоруссия проведут совместные батальонно-тактические учения в Псковской области в сентябре

10.08.2017 15:11 ПЛН, Псков

Воздушно-десантные войска России и Силы специальных операций (ССО) Белоруссии планируют провести в сентябре в Псковской области совместные батальонно-тактические учения. Об этом в четверг сообщил первый замначальника штаба ССО Белоруссии полковник Виктор Гулевич, пишет ТАСС.

«Согласовываем вопросы совместных учений, они будут батальонно-тактическими. По-моему, в 104-м полку. С нашей стороны батальон Витебского полка будет», - сказал он.

Как уточнили в российском военном ведомстве, маневры планируется провести в сентябре на базе 76-й дивизии ВДВ России в рамках стратегических учений «Запад-2017».

Делегация Сил специальных операций Белоруссии прибыла в качестве наблюдателей на проходящие сейчас в Псковской области учения 104-го десантно-штурмового полка ВДВ.

Источник: Псковская Лента Новостей



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