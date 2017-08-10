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Один месяц в Псковской области будет работать «горячая линия» по нарушениям избирательного законодательства
|Денис Кугай (другие записи автора)
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Ржавчина: Степа и копыПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию программы Дениса Кугая. Напомним, его авторский аудио-блог «Ржавчина» выходит по средам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». До «дня тишины» - месяц. По подъездам неторопливо пошли агитаторы. Все как всегда, ничего не меняется. «Денег госдепа» у оппозиции осталось, видимо, немного, и их «наймиты»...
На ул. Коммунальная, 38 в Пскове началась подготовка дворовой территории к ремонту. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, накануне, 9 августа, депутат Псковской городской Думы Елена Полонская организовала субботник во дворе, в котором приняли участие и жители соседнего дома ул. Коммунальная, 32. В ходе субботника был осуществлен спил аварийных деревьев и тех зеленых насаждений, снос которых жители согласовали в рамках проекта благоустройства территории.
Кроме того, демонтированы конструкции, которые угрожают жизни и здоровью детей, жители двух домов распределили привезенную землю по клумбам и цветникам. Далее запланирована замена асфальтового покрытия.
Напомним, ремонт дворов по муниципальному плану пройдет по 68 адресам. Дополнительно к городскому плану благоустройства по проекту «Формирование комфортной городской среды» ремонту подлежат еще 13 дворовых территорий. По заявкам депутатов гордумы в рамках муниципального контракта по ямочному ремонту территорий во дворах Пскова идет восстановление изношенного асфальтового покрытия, в том числе методом «карт».
Источник: Псковская Лента Новостей