Жители ул. Коммунальной начали подготовку своих дворов к ремонту

На ул. Коммунальная, 38 в Пскове началась подготовка дворовой территории к ремонту. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, накануне, 9 августа, депутат Псковской городской Думы Елена Полонская организовала субботник во дворе, в котором приняли участие и жители соседнего дома ул. Коммунальная, 32. В ходе субботника был осуществлен спил аварийных деревьев и тех зеленых насаждений, снос которых жители согласовали в рамках проекта благоустройства территории.

Кроме того, демонтированы конструкции, которые угрожают жизни и здоровью детей, жители двух домов распределили привезенную землю по клумбам и цветникам. Далее запланирована замена асфальтового покрытия.

Напомним, ремонт дворов по муниципальному плану пройдет по 68 адресам. Дополнительно к городскому плану благоустройства по проекту «Формирование комфортной городской среды» ремонту подлежат еще 13 дворовых территорий. По заявкам депутатов гордумы в рамках муниципального контракта по ямочному ремонту территорий во дворах Пскова идет восстановление изношенного асфальтового покрытия, в том числе методом «карт».

Источник: Псковская Лента Новостей