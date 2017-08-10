Новых свершений и успехов пожелала Вера Емельянова псковским строителям в преддверии профессионального праздника

Фестивали
Политика
Один месяц в Псковской области будет работать «горячая линия» по нарушениям избирательного законодательства
|Денис Кугай (другие записи автора)
|
Ржавчина: Степа и копыПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию программы Дениса Кугая. Напомним, его авторский аудио-блог «Ржавчина» выходит по средам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». До «дня тишины» - месяц. По подъездам неторопливо пошли агитаторы. Все как всегда, ничего не меняется. «Денег госдепа» у оппозиции осталось, видимо, немного, и их «наймиты»...
Новых свершений и успехов пожелала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова псковским строителям в ходе ежегодной конференции, посвященной Дню строителя, предает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Первый вице-губернатор выразила слова благодарности псковским строителям, назвав праздник особенным. «Профессии учителя и строителя стоят на одном уровне. Перед строителями стоит задача созидания», - сказала она.
«Строительный комплекс Псковской области имеет свое уникальное лицо. Если нам это нравится, если это нравится нашим гостям, то наши строители делают эту работу с любовью, профессионально и очень качественно. Будьте здоровы, счастливы, новых свершений вам и успехов!» - пожелала Вера Емельянова.
Первый вице-губернатор добавила, что в этом году в регионе открываются новая школа в Борисовичах, обновленный драмтеатр в Великих Луках и перинатальный центр. Вера Емельянова выразила надежду на то, что в Псковской области будут рожать больше, чем в других регионов, в связи с чем призвала присутствующих в зале мужчин готовиться.
Источник: Псковская Лента Новостей