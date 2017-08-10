Новых свершений и успехов пожелала Вера Емельянова псковским строителям в преддверии профессионального праздника

Новых свершений и успехов пожелала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова псковским строителям в ходе ежегодной конференции, посвященной Дню строителя, предает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Первый вице-губернатор выразила слова благодарности псковским строителям, назвав праздник особенным. «Профессии учителя и строителя стоят на одном уровне. Перед строителями стоит задача созидания», - сказала она.

«Строительный комплекс Псковской области имеет свое уникальное лицо. Если нам это нравится, если это нравится нашим гостям, то наши строители делают эту работу с любовью, профессионально и очень качественно. Будьте здоровы, счастливы, новых свершений вам и успехов!» - пожелала Вера Емельянова.

Первый вице-губернатор добавила, что в этом году в регионе открываются новая школа в Борисовичах, обновленный драмтеатр в Великих Луках и перинатальный центр. Вера Емельянова выразила надежду на то, что в Псковской области будут рожать больше, чем в других регионов, в связи с чем призвала присутствующих в зале мужчин готовиться.

Источник: Псковская Лента Новостей