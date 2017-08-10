Псковские строители шагают в ногу со временем - Александр Котов

Псковские строители шагают в ногу со временем. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое мнение в ходе ежегодной конференции, посвященной Дню строителя, высказал председатель Псковского областного Собрания Александр Котов. Он отметил, что строительная отрасль занимает одну из ведущих позиций в экономике региона.

От лица коллег из областного Собрания и от себя лично Александр Котов поблагодарил тех, кто выбрал благородную профессию строителя. «На территории региона сейчас реализуются крупные проекты, в которых задействованы наши люди. Нам есть, чем гордиться. Наши строители используют современные технологии в строительстве и производстве строительных материалов», - сказал он.

«Очень отрадно, что вы шагаете в ногу со временем, выполняете свою работу качественно, так, чтобы было удобно и приятно эксплуатировать объекты», - заключил Александр Котов.

Источник: Псковская Лента Новостей