Псковские строители шагают в ногу со временем - Александр Котов

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Один месяц в Псковской области будет работать «горячая линия» по нарушениям избирательного законодательства
|Денис Кугай (другие записи автора)
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Ржавчина: Степа и копыПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию программы Дениса Кугая. Напомним, его авторский аудио-блог «Ржавчина» выходит по средам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». До «дня тишины» - месяц. По подъездам неторопливо пошли агитаторы. Все как всегда, ничего не меняется. «Денег госдепа» у оппозиции осталось, видимо, немного, и их «наймиты»...
Псковские строители шагают в ногу со временем. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое мнение в ходе ежегодной конференции, посвященной Дню строителя, высказал председатель Псковского областного Собрания Александр Котов. Он отметил, что строительная отрасль занимает одну из ведущих позиций в экономике региона.
От лица коллег из областного Собрания и от себя лично Александр Котов поблагодарил тех, кто выбрал благородную профессию строителя. «На территории региона сейчас реализуются крупные проекты, в которых задействованы наши люди. Нам есть, чем гордиться. Наши строители используют современные технологии в строительстве и производстве строительных материалов», - сказал он.
«Очень отрадно, что вы шагаете в ногу со временем, выполняете свою работу качественно, так, чтобы было удобно и приятно эксплуатировать объекты», - заключил Александр Котов.
Источник: Псковская Лента Новостей