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В Псковской области реализуется 7 проектов комплексного освоения территорий

10.08.2017 15:47 ПЛН, Псков

В Псковской области реализуется сразу 7 проектов комплексного освоения территорий. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе ежегодной конференции, посвященной Дню строителя, сообщил руководитель Госкомитета по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов. По результатам реализации данных проектов до 2023 года должно быть введено более 1,5 млн квадратных метров жилья, а также социальные объекты в виде школ, детских садов и МФЦ.

В сфере строительства в Псковской области работает более 10 тысяч человек, что составляет порядка 5% от всех занятых в экономике. Строительный комплекс составляет более 7% валового регионального продукта. 90% возводимых в регионе объектов являются жилыми.

Андрей Агапов подчеркнул, что с 2013 года в области наблюдается устойчивая положительная динамика по вводу жилья. Так, в 2015 году наблюдался рекордный показатель, который несколько снизился в 2016 году из-за кризисных явлений в экономике.

Источник: Псковская Лента Новостей



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