В Вернявинской средней школе завершается косметический ремонт к новому учебному году

Начальник Государственного управления образования Псковской области Александр Седунов в четверг, 10 августа, проконтролировал ход подготовки к новому учебному году Вернявинской средней школы Палкинского района.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, сейчас в здании завершается косметический ремонт. Также в этом году в пищеблоке дошкольного отделения заменили напольное покрытие, завершили монтаж ограждения вокруг территории школы и установили энергосберегающие светодиодные светильники. Часть этих работ была выполнена при поддержке агрофирмы «Черская», которая на протяжении четырех лет оказывает финансовую помощь образовательному учреждению.

Начальник Управления Александр Седунов уточнил у директора школы Галины Горанской, когда планируется закончить работы. «На 18 августа запланирована приемка образовательного учреждения. К этому времени все будет сделано», - ответила она.

В новом учебном году за парты Вернявинской школы сядут 116 учеников, а в детский сад, который расположен в этом же здании, пойдет 42 ребенка. Среди учащихся есть дети с ментальной инвалидностью.

В школе учатся дети со всей волости и нуждающиеся обеспечены подвозом к месту учебы, отметила Галина Горанская. В самой школе 18 учебных кабинетов, есть спортивный, тренажерный и актовый залы, столовая, библиотека, музей. Работает группа продленного дня. В одной из рекреаций установлен стол для игры в настольный теннис. Здание оборудовано системой видеоконтроля и оповещения при эвакуации.

Источник: Псковская Лента Новостей