В Вернявинской средней школе завершается косметический ремонт к новому учебному году

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Один месяц в Псковской области будет работать «горячая линия» по нарушениям избирательного законодательства
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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Тому, кто носит Adidas…Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Сегодня мы в который раз займемся препарированием событий, где пытается скрыться политика. Наша задача - изыскать ее, обнажить нервные окончания и явить их миру во всей первозданной...
Начальник Государственного управления образования Псковской области Александр Седунов в четверг, 10 августа, проконтролировал ход подготовки к новому учебному году Вернявинской средней школы Палкинского района.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, сейчас в здании завершается косметический ремонт. Также в этом году в пищеблоке дошкольного отделения заменили напольное покрытие, завершили монтаж ограждения вокруг территории школы и установили энергосберегающие светодиодные светильники. Часть этих работ была выполнена при поддержке агрофирмы «Черская», которая на протяжении четырех лет оказывает финансовую помощь образовательному учреждению.
Начальник Управления Александр Седунов уточнил у директора школы Галины Горанской, когда планируется закончить работы. «На 18 августа запланирована приемка образовательного учреждения. К этому времени все будет сделано», - ответила она.
В новом учебном году за парты Вернявинской школы сядут 116 учеников, а в детский сад, который расположен в этом же здании, пойдет 42 ребенка. Среди учащихся есть дети с ментальной инвалидностью.
В школе учатся дети со всей волости и нуждающиеся обеспечены подвозом к месту учебы, отметила Галина Горанская. В самой школе 18 учебных кабинетов, есть спортивный, тренажерный и актовый залы, столовая, библиотека, музей. Работает группа продленного дня. В одной из рекреаций установлен стол для игры в настольный теннис. Здание оборудовано системой видеоконтроля и оповещения при эвакуации.
Источник: Псковская Лента Новостей