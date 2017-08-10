Сегодня: Четверг, 10 Августа    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Квартиры от муниципального застройщика Аренда Непогода нынче в моде Руки вверх! Новая школа Пскова готовится к приему детей 1 сентября Фестиваль «Ростелеком» у вас дома Scandinavia приглашает на «Черный четверг» Здоровье в движении! Шансон «Лошадиное дело». Без масок и хлыстов Лучшая интерьерная печать в Пскове Псковские автосервисы выбирают запчасти из Интернет-магазина «Глэдис»
Новая школа Пскова готовится к приему детей 1 сентября. ФОТО

Новая школа Пскова готовится к приему детей 1 сентября. ФОТО

В новой школе Пскова в деревне Борисовичи идут последние приготовления к встрече школьников. Подрядчик в лице ЗАО «Строительная фирма ДСК» выполнил все работы в срок, и...25



Ливни, грозы и усиление ветра ожидаются в ближайшие три часа в Псковской области

10.08.2017 16:16 ПЛН, Псков

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в 15.37 получено штормовое предупреждение о неблагоприятном природном явлении.

В ближайшие 3 часа по Пскову и области ожидаются грозы с кратковременным усилением ветра порывы 15-17 м/с, местами ливни.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 3 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Беспокоит ли вас продление Западом санкций против России?












Loading...


Голосование

Беспокоит ли вас продление Западом санкций против России?












Календарь

«« 2017 г.
«« август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31