Ливни, грозы и усиление ветра ожидаются в ближайшие три часа в Псковской области

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Один месяц в Псковской области будет работать «горячая линия» по нарушениям избирательного законодательства
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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Тому, кто носит Adidas…Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Сегодня мы в который раз займемся препарированием событий, где пытается скрыться политика. Наша задача - изыскать ее, обнажить нервные окончания и явить их миру во всей первозданной...
По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в 15.37 получено штормовое предупреждение о неблагоприятном природном явлении.
В ближайшие 3 часа по Пскову и области ожидаются грозы с кратковременным усилением ветра порывы 15-17 м/с, местами ливни.
Источник: Псковская Лента Новостей