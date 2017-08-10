Глава Пскова Иван Цецерский создал страницу «ВКонтакте»

Глава города Пскова Иван Цецерский обзавелся собственной страницей в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, к главе муниципалитета обратился журналист с просьбой присоединиться к этой соцсети, где много молодых и креативных людей.

Иван Цецерский пообещал выполнить просьбу в самое ближайшее время. Сегодня, 10 августа, он зарегистрировался «ВКонтакте» и даже опубликовал на стене первую фотографию. Сейчас глава города осваивает новую для себя соцсеть.

Отметим, у главы Пскова уже есть аккаунты в Facebook и Instagram.

Источник: Псковская Лента Новостей