Глава Пскова Иван Цецерский создал страницу «ВКонтакте»

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Один месяц в Псковской области будет работать «горячая линия» по нарушениям избирательного законодательства
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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Тому, кто носит Adidas…Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Сегодня мы в который раз займемся препарированием событий, где пытается скрыться политика. Наша задача - изыскать ее, обнажить нервные окончания и явить их миру во всей первозданной...
Глава города Пскова Иван Цецерский обзавелся собственной страницей в социальной сети «ВКонтакте».
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, к главе муниципалитета обратился журналист с просьбой присоединиться к этой соцсети, где много молодых и креативных людей.
Иван Цецерский пообещал выполнить просьбу в самое ближайшее время. Сегодня, 10 августа, он зарегистрировался «ВКонтакте» и даже опубликовал на стене первую фотографию. Сейчас глава города осваивает новую для себя соцсеть.
Отметим, у главы Пскова уже есть аккаунты в Facebook и Instagram.
Источник: Псковская Лента Новостей