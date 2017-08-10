Сегодня: Четверг, 10 Августа    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Непогода нынче в моде Аренда Шансон Scandinavia приглашает на «Черный четверг» Здоровье в движении! Новая школа Пскова готовится к приему детей 1 сентября «Ростелеком» у вас дома Квартиры от муниципального застройщика Руки вверх! Фестиваль Псковские автосервисы выбирают запчасти из Интернет-магазина «Глэдис» «Лошадиное дело». Без масок и хлыстов Лучшая интерьерная печать в Пскове
Новая школа Пскова готовится к приему детей 1 сентября. ФОТО

Новая школа Пскова готовится к приему детей 1 сентября. ФОТО

В новой школе Пскова в деревне Борисовичи идут последние приготовления к встрече школьников. Подрядчик в лице ЗАО «Строительная фирма ДСК» выполнил все работы в срок, и...25



Глава Пскова Иван Цецерский создал страницу «ВКонтакте»

10.08.2017 16:52 ПЛН, Псков

Глава города Пскова Иван Цецерский обзавелся собственной страницей в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, к главе муниципалитета обратился журналист с просьбой присоединиться к этой соцсети, где много молодых и креативных людей.

Иван Цецерский пообещал выполнить просьбу в самое ближайшее время. Сегодня, 10 августа, он зарегистрировался «ВКонтакте» и даже опубликовал на стене первую фотографию. Сейчас глава города осваивает новую для себя соцсеть.

Отметим, у главы Пскова уже есть аккаунты в Facebook и Instagram.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 11 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Беспокоит ли вас продление Западом санкций против России?












Loading...


Голосование

Беспокоит ли вас продление Западом санкций против России?












Календарь

«« 2017 г.
«« август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31